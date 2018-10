Advarer Krf-ledelsen mot å blande seg inn

– Jeg synes det virker veldig spesielt. Hvis denne prosessen skal ha legitimitet, som vi alle er opptatt av, så tror jeg ikke det hjelper om det kommer en ovenfra-og-ned-henstilling til fylkeslagene nå, sier leder Jonas Andersen Sayed i Rogaland KrFU.

Det har gått en kule varmt – og vel så det – etter at Rogaland KrF valgte å sende 15 «blå» delegater og bare én «rød» til det ekstraordinære landsmøtet i partiet 2. november.

Dette skjedde til tross for at en tredjedel av årsmøtet støttet den «røde» siden som ønsker å søke regjeringsmakt sammen med Ap og Sp.

Hareide vil diskutere «prosedyrer»

Ifølge VG har partileder Knut Arild Hareide kalt inn til krisemøte i partiets landsstyre i dag. Møtet skal foregå på telefon og omhandle «prosedyrer for delegatvalg fra årsmøtene».

Hareide la i helgen ikke skjul på at han var misfornøyd med utfallet i Rogaland Krf. Sayed mener på sin side lokallaget har fulgt de samme demokratiske spillereglene partiet «alltid» har fulgt.

– Jeg håper virkelig ikke landsstyret i dag overkjører den prosessen vi har ute i fylkeslagene. Dette er noe fylkeslagene og lokallagene skal eie, og ikke noe som skal komme fra toppen, sa Sayed til radioprogrammet.

Sayed støtter for øvrig den «blå» siden i partiet, det vil si den siden som ønsker å gå inn i regjeringen Solberg.

– Må unngå at sårene blir for dype

STØTTER HAREIDE: Leder Inge Takle Mæstad i Stavanger KrF. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Hareides innkalling til lanstyremøte får imidlertid støtte fra leder Inge Takle Mæstad i Stavanger KrF. Mæstad støtter den «røde» siden i partiet.

– Jeg tror det er viktig for partiet at man tar en samling nå basert på erfaringene fra Rogaland, sier Mæstad.

– Håper du det kommer et diktat om hvordan det skal gjøres?

– Nei, det tror jeg ikke at en har mulighet til å gjøre fordi lover og regler (i partiet, journ.anm.) er vedtatt. Men jeg håper det kommer en samlet og tydelig oppfordring til fylkesårsmøtene om hvordan vi skal gjøre det videre.

Mæstad mener det viktig at mindretallene på årsmøtene føler at de har blitt hørt underveis.

– Vi må unngå at sårene blir for dype og for mange.