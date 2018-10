KrF-nestleder før krisemøte: – Vi burde kanskje gjort noen ting annerledes

Til Dagbladet mandag sier Ropstad at han allerede i et sentralstyremøte 11. oktober foreslo å sende ut retningslinjer, men at de valgte å la være.

– Hva tenker du om det nå?

– Det er alltid sånn at når man nærmer seg slutten av en prosess, så kan en tenke at man kanskje burde gjort noen ting annerledes, sier Ropstad til NRK.

– Jeg tror at når man analyserer hele prosessen, så burde man kanskje sendt noen mer tydelige beskjeder og retningslinjer i starten, men dette har lokallagene og fylkeslagene løst på en veldig god måte på veldig kort tid.

Sinne i sørvest

Mye står på spill.

De 151 delegatene fylkesårsmøtene sender til landsmøtet 2. november får en avgjørende stemme. Til sammen skal 190 KrF-ere avgjøre om KrF går inn i Erna Solbergs regjering, fortsetter i opposisjon, eller feller dagens regjering og danner en ny med Ap og Sp.

Dermed kan måten de ulike fylkesårsmøtene velger delegater på, avgjøre hvem som skal styre Norge de neste årene.

I helgen ble det rabalder da 15 av de 16 landsmøtedelegatene Rogaland KrF valgte til landsmøtet, vil inn i dagens regjering. En drøy tredjedel av landsmøtet hadde motsatt syn, og føler seg totalt overkjørt.

Flertallet forsvarer seg med at de valgte delegater slik de alltid har gjort.

Tar selvkritikk på vegne av ledelsen

Partileder Knut Arild Hareide sa til NRK at han er skuffet over prosessen i Rogaland. Søndag meldte VG at ledelsen har innkalt til møte i landsstyret mandag for å diskutere hvordan årsmøtene kan velge delegater på en måte som sørger for at også mindretallet blir representert.

Ropstad, som selv ønsker at KrF skal gå inn i dagens regjering, avviser at mandagens møte kan tolkes som Hareides forsøk på å hindre at også andre fylkesårsmøter sender «helblåe» delegasjoner.

– Det vil jeg avvise på det sterkeste. Det er en samlet ledelse som ønsker å ta en fot i bakken. Det er alltid lurt å snakke sammen om de utfordringene vi står overfor, sier nestlederen.

Derfor skal lille KrF bestemme om det er Erna eller Jonas som skal styre Noreg Du trenger javascript for å se video.

Fylkene bestemmer selv

Han understreker samtidig at landsstyret, som består av fylkeslederne, stortingsgruppen og sentralstyret, ikke kan pålegge årsmøtene i fylkene å gjøre avstemningen på én bestemt måte.

– Det er viktig å diskutere hvordan vi gjør det. Landsstyret kan ikke vedta eller tvinge fylkesårsmøtene til å gjøre det på den eller den måten, men jeg ønsker jo at de i best mulig grad gjenspeiler synene som er på de ulike møtene, sier han til NRK.

Partileder Knut Arild Hareide sier til NRK at han ikke vil kommentere møtet før de har holdt det. Etter det NRK kjenner til skjer det klokken 16.

Til sammen er det nå 35 delegater som støtter Hareides forslag om å søke regjeringsmakt med Ap og Sp, mens 58 vil inn i dagens regjering, ifølge en undersøkelse NRK har gjort.