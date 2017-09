Frp mest frem på måling – knapt borgerlig flertall

LEDER: Under en uke før valget er det nærmest dødt løp mellom borgerlig og rødgrønn side. Mens KrF og Venstre kjemper mot sperregrensen, sørger Siv Jensen (t.h.) og Frps fremgang på NRKs siste måling for at statsminister og Høyre-leder Erna Solberg har et knapt borgerlig flertall bak seg.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix