Hareide til frontalangrep på Frp-Jensen

– Det er ingen partier som ønsker åpne grenser, som ikke har tatt avstand fra radikal islam og ingen er uenige i at vi skal stille krav. Det som er spørsmålet er om vi skal møte dem som kommer med mistillit eller tillit, skal vi bygge broer eller murer og skal vi gi menneskene en mulighet til å bli en del av vårt samfunn eller ikke. Sylvi Listhaugs retorikk bygger murer og skaper mistillit.

Slik hamret KrF-leder Knut Arild Hareide løs på Frp-leder Siv Jensen under partilederdebatten på NRK.

Listet opp verdiforskjellene på KrF og Frp

Han ramset opp områder der Frp står milevidt fra både eget parti og flertallet av kristenvelgerne.

Forskjellene går, ifølge Hareide, på flere saker:

Sexkjøploven der Hareide er kritisk til at Frp mener det skal være lov å selge seg selv.

der Hareide er kritisk til at Frp mener det skal være lov å selge seg selv. Tigging der Frp, etter Hareides mening, vil forby folk å be om hjelp gjennom å tigge.

der Frp, etter Hareides mening, vil forby folk å be om hjelp gjennom å tigge. Søndagsåpne butikker .

. Bistand og fattigdomsbekjempelse eksemplifisert ved at Frp har kuttet i blant annet bistand i alle sine budsjetter i regjering.

eksemplifisert ved at Frp har kuttet i blant annet bistand i alle sine budsjetter i regjering. Alkoholpolitikken der Frp vil gå så langt som til å selge sprit i butikk.

der Frp vil gå så langt som til å selge sprit i butikk. Klima som Frp, etter Hareides mening, ikke er opptatt av i det hele tatt i sitt program.

som Frp, etter Hareides mening, ikke er opptatt av i det hele tatt i sitt program. Aktiv dødshjelp som Frp er det eneste partiet på Stortinget som går inn for aktiv dødshjelp.

Blåser av kritikken

Frp-leder Siv Jensen fnøs av kritikken fra KrF-lederen. Hun roste nok en gang Sylvi Listhaug for klar tale i innvandringsdebatten. Så gikk hun til kontraangrep på Hareide.

Hun gjentok også at norske verdier er under press og at Frp er det eneste partiet som vil forby barnehijab og burka og nikab i offentlige rom.

– Jeg vil heller ha én Sylvi Listhaug til enn ti politikere som fortsetter å lukke øynene, sa hun før hun fortsatte:

– Det vi diskuterer nå er at nordmenn opplever at norske verdier er under press. Terror og radikal ekstremisme banker på døra vår. Vi velger å vokte den døra. De som kommer til Norge skal tilpasse seg oss, ikke omvendt