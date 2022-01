Frykter utsatt skolebygging hvis Viken blir oppløst

En og en sitter elevene sammen med læreren sin bortover korridoren. Det er tid for halvårsvurdering. Ved Fredrik II videregående skole finnes det ikke samtalerom, og dermed må det foregå på gangen.

– Jeg synes det er uverdig. Hvis jeg må fortelle en at elev stryker i to eller tre fag og noen går forbi, er ikke det hyggelig, sier lektor Camilla Gyllensten.

Zaharia Mahmoud synes det er bra å få beskjed om hvordan han ligger an i forskjellige fagene.

– Jeg bryr meg ikke om noen hører på, men andre liker det kanskje ikke, sier han.

Det er over ti år siden Østfold konkluderte med at det var behov for en ny skole.

Etter planen skulle nye Fredrik II med to idrettshaller stått ferdig ved skolestart neste år.

Men skolen har kommet bak i køen i Viken. Byggestart er utsatt til etter 2025.

I enkelte klasserom ved Fredrik II videregående skole er stolene fra 1960-tallet. Foto: Åse Marit Befring / NRK

I mellomtiden foregår deler av undervisningen i brakker, og det gamle svømmebassenget brukes til personalrom og elevkantine.

– Vi pleier å si at «vi møtes ved bassenget» sier rektor Leif Østli.

Bassenget er elevkantine og personalrom. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Sarpsborgskole parkert

Også i Sarpsborg har Østfolds planer om å bygge en ny skole blitt skjøvet ut i tid fordi andre skoler i storfylket har gått foran.

Der skolen snart skulle stått ferdig, er det i dag en parkeringsplass. Først om fire år starter byggingen.

St. Olav videregående skole skulle etter Østfold fylkeskommunes planer stått ferdig neste år, men i Viken skjer det først i 2027. Foto: Trond A. Stenersen / NRK

– St. Olav er den skolen i Viken som er i dårligst forfatning, så at den ble valgt bort er vanskelig å forstå, mener ordfører Sindre Martinesen-Eide (Ap).

Han tror en oppløsning av fylket kan få fortgang i prosessen.

– Jeg er helt sikker på at en ny Østfold fylkeskommune vil prioritere å bygge ny skole. Prosjektet er ferdig regulert og arkitekttegnet, så alt er klart.

Ordfører Sindre Martinsen-Eide (Ap) i Sarpsborg tror en oppløsning av Viken kan få fortgang i skolebyggingen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Ingen «quick fix»

Men Miljøpartiet de Grønne mener rapporten Viken har laget om konsekvensene av en oppløsning gir grunn til bekymring.

Den viser at Østfold vil gå med fra 50 til 175 millioner kroner i underskudd hvert år de neste ti årene.

– Hvis vi går tilbake til Østfold, går ikke vi tilbake til der vi var. Jeg vet ikke om vi vil klare å finansiere nye skoler på toppen av underskuddet som er varslet, sier fylkestingsrepresentant og nestleder i næringskomiteen i Viken, Benedicte Lund (MDG).

– Frykter du for at det vil ta enda lengre tid?

– Ja det frykter jeg. Jeg synes det er en av de store risikofaktorene ved å sette i gang en ny stor fylkesomorganisering, mener hun.

Fylkestingsrepresentant Benedicte Lund (MDG) tror ikke Østfold vil ha god nok økonomi. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Også Østfolds aller siste fylkesordfører advarer mot å tro på en «quick fix».

– Det er noen som tror at bare de får på plass Østfold, vil investeringene komme lettere. Det vil jeg advare noe mot, sier Ole Haabeth.

Han satt som fylkesordfører for Arbeiderpartiet fra 2007 til 2019, og tror det vil bli krevende å finne pengene.

– Vi så at prosessen med etablering av Viken kostet mye økonomisk, men også menneskelig. En oppløsning vil også gjøre det, så jeg er redd for at skolene vil komme ytterligere ut i leksa, sier han.

Den siste fylkesordføreren Østfold advarer mot å tro at investeringene kommer lettere i Østfold. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Han tror likevel det lar seg gjøre hvis man ønsker å prioritere det, og han er også usikker på om skoleinvesteringene vil bli prioritert i Viken.

Det lover derimot finansfylkesråden i Viken at de blir.

– Begge skolene ligger inne i prioriteringsplanen for skoler. Vi har også fått ekstramidler fra regjeringen over statsbudsjettet, og det kan bety at byggingen starter noe tidligere enn planlagt, sier Edvin Søvik (Ap).

Ordføreren i Sarpsborg er uansett ikke bekymret for Østfolds økonomi ved en oppløsning.

– Ved gjennomgang av inntektssystemet vil fylkeskommunene få større inntekter, og finansministeren har lovet at ingen skal tape penger på å gå tilbake til de gamle fylkene, sier Martinesen-Eide.

Rektor Leif Østli kan bare å håpe at en mulig fylkesoppløsning ikke går ut over dem.

– Jeg håper i hvert fall at det er forståelse for at det er behov for ny skole hos oss uansett hvem som eier den.