Katter, hunder, pinnsvin, ilder, ørkenrotter og skilpadder er noe av kjæledyrene som flyktninger fra Ukraina har med seg til Norge.

– Det er veldig viktig at vi får kontrollert alle kjæledyr som kommer til Norge fra Ukraina nå. For å redusere risikoen for spredning av dødelige smittsomme sykdommer, som rabies, til mennesker og andre dyr i Norge, forteller Ole-Herman Tronerud. Han er fagdirektør i avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Onsdag ble det kjent at kommuner, som har ukrainske flyktninger som bor i private hjem, kan få tilskudd fra UDI. Mattilsynet ber alle som hjelper ukrainske flyktninger i Norge om å sørge for at de blir kontaktet dersom flyktninger har med seg kjæledyr.

– Vi vet det er en del private initiativ som henter flyktninger, uten at de er innom nasjonalt ankomstsenter. Det er for eksempel flyktninger med familie i Norge. Disse kan ha kommet med dyr, uten at noen har tenkt over at Mattilsynet må kontaktes. Det er viktig for oss å komme i kontakt, så vi får fulgt dem opp, forteller Tronerud til NRK.

Hund fra Ukraina som blir kontrollert av Mattilsynet onsdag 16. mars 2022. Foto: Mattilsynet

Kan smitte norske kjæledyr

Kjæledyr fra Ukraina kan også være bærere av parasitter, bakterier og virus som ikke finnes eller er sjeldne hos norske dyr.

– Det er veldig viktig at ukrainske kjæledyr blir registrert og kontrollert av Mattilsynet før de plasseres i hjem med norske dyr. Hvis ikke de grunnleggende kravene er oppfylt, må dyret i karantene, sier Tronerud.

Selv når de grunnleggende kravene for innførsel til Norge er oppfylt, vil disse dyrene kunne smitte norske dyr.

– Vi anbefaler derfor at dyrene også behandles med parasittmidler og at de vaksineres med såkalte kjernevaksiner ved behov, før de tas inn i hjem med norske dyr, sier Tronerud.

– Vi vet det kommer dyr inn som hverken toll eller andre offentlige myndigheter har fanget opp og da er det viktig for de som kommer å få registrert seg som flyktning med de rettighetene det gir slik at vi også får melding om eventuelle dyr som følger med, sier Ole-Herman Tronerud, fagdirektør i avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

Det er Mattilsynet som har ansvar for kontroll av ukrainske kjæledyr i Norge. Stortingspolitikere fra SV og Venstre gikk tidligere ut med en bekymring om en manglende plan for alle dyrene, som mange flyktninger har med seg.

– Vanligvis er det strenge regler for å reise med kjæledyr fra Ukraina til Norge, og andre land i EU og EØS. Ukraina er utenfor EU og har en annen dyrehelsestatus enn Norge, særlig når det gjelder den smittsomme og dødelige sykdommen rabies, sier han.

Mattilsynet gjør nå flere unntak fra regelverket, slik at flyktninger fra Ukraina kan få med kjæledyrene sine inn i Norge.

Onsdag var det registrert 113 kjæledyr fra Ukraina til Norge, 87 er i karantene.

Katt fra Ukraina som ble sjekket av Mattilsynet i Oslo onsdag 16. mars 2022 Foto: Mattilsynet

– En sykdom vi må ta alvorlig

Alle kjæledyr som kommer til Norge, skal være vaksinert mot den smittsomme og farlige sykdommen rabies.

– Vi vet det er forekomst at den dødelige sykdommen over hele Ukraina, sier han.

Rabies er en svært alvorlig sykdom som angriper nervesystemet, og kan smitte fra dyr til menneske via bitt, slikk eller kloring. Verdens helseorganisasjon har beregnet at mellom 50-70.000 mennesker dør av rabies hvert år. I 99 prosent av alle tilfellene har den syke vært eksponert for rabiessmittet hund, ifølge FHI.

– Det er én av de farligste sykdommene vi har i verden. Så det er absolutt en sykdom vi må ta alvorlig, sier Tronerud.

– Anbefaler Mattilsynet at hunder og katter i Norge bør vaksineres mot rabies nå?

– Nei, ikke om man ikke skal ut å reise til andre land enn Sverige, da det blir et obligatorisk krav. I Norge er det ikke noen risiko for rabies, og disse dyrene som kommer fra Ukraina nå, sørger vi for er under kontroll, sier Tronerud.

En kvinne som ble evakuert fra Irpin, gråter og kysser en katt pakket inn i et teppe i Kyiv, Ukraina, fredag ​​11. mars 2022 Foto: Vadim Ghirda / AP En brannmann redder en hund etter en leilighetsbygning etter at den ble beskutt i Kiev 14. mars 2022 Foto: ARIS MESSINIS / AFP En eldre kvinne bærer katten sin mens hun flykter fra hjembyen på veien mot Kyiv, i byen Irpin, lørdag 12. mars 2022. Foto: Efrem Lukatsky / AP En kvinne bærer en katt i en sekk etter at hun ble evakuert fra et russisk kontrollert område i Brovary utenfor Kyiv. Foto: Thomas Peter / Reuters En kvinne bærer katten sin mens hun hun flykter fra byen Irpin, nordvest for Kyiv, 13. mars 2022. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP En kvinne bærer en katt og venter på å gå inn i en buss for flyktninger på en jernbanestasjon, i Lviv, Ukraina, 13. mars 2022. Foto: Pavlo Palamarchuk / Reuters Et barn klapper en katt i en buss for flyktninger som flykter fra Russlands invasjon av Ukraina, i Lviv, Ukraina, 13. mars 2022. Foto: PAVLO PALAMARCHUK / Reuters En kvinne som flykter fra den pågående russiske invasjonen bærer katten sin når hun forlater perrongen i Lviv, Ukraina, 12. mars 2022. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters En kvinne bærer katten sin når hun forlater perrongen etter å ha kommet med et tog fra det nordøstlige Ukraina, på en togstasjon i Lviv, Ukraina, 12. mars 2022. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Strikte regler

Ingen kjæledyr som kommer med ukrainske flyktninger, vil bli avlivet på grunn av manglende papirer eller vaksiner. Noen av kjæledyrene blir vaksinert mot rabies ved ankomst til Norge og satt i karantene.

– Det skal i utgangspunktet gå 30 dager før vi kan ta en blodprøve som viser om de har reagert på vaksinen de har fått, sier Tronerud.

Mattilsynet vil fortløpende vurdere om det er mulig å sende kjæledyret i hjemmeisolasjon.

– Vi ønsker ikke å skille dyrene fra eierne lengre enn det som er høyst nødvendig. Vi vil i hvert enkelt tilfelle vurdere hvor raskt dyrene kan gjenforenes med eierne sine på en dyrehelse- og folkehelsemessig trygg måte. Dette er en av mange problemstillinger vi jobber med å løse, og hvor det kan komme flere tilpasninger etter hvert, sier Tronerud.

De som eventuelt får hjemmeisolasjon, vil få veldig strikte regler.

– Kjæledyret må luftes i bånd. Det bør ikke luftes sammen med andre dyr, eller få hilse på andre dyr. Ei heller være i kontakt med fremmede mennesker. Dette er dyreeierens ansvar, sier Tronerud

Han tror ikke hundeeiere i Norge trenger å gå rundt å være bekymret.

– Det viktigste for oss er å få kontakt med flyktningene og kontroll på disse dyrene som kommer inn, så det ikke er noen risiko for de dyrene som allerede er her.

ALLE PAPIRER I ORDEN: Denne hunden ankom Gardermoen sist uke med flyktninger fra Ukraina. Hunden ble kontrollert av grenseveterinær og resultatet ble at flyktningene fikk hunden med seg videre. Hundens ankomst var meldt inn til grensekontrollen på forhånd, og den hadde chip, rabiesvaksine og behandling mot revens dvergbendelorm. Foto: Lars Skjegstad / Mattilsynet

Revens dvergbendelorm

I Norge er det også lovpålagt at alle som reiser med hund fra utlandet må sørge for at dyret blir behandlet mot revens dvergbendelorm før det kommer hjem til Norge. En parasitt som kan føre til alvorlig sykdom hos mennesker.

– Disse kjæledyrene får en bredspektret behandling med antiparasittmiddel, og eier får beskjed om å plukke opp all avføring i de første fem dagene, sier Tronerud.

Mattilsynet mener smitterisikoen i andre land bør være noe alle er bevist på når de er ute og reiser.

– Vi deler ut hundeposer til flyktningene for vi vet ikke hvilken grad de er vant til å plukke opp etter dyrene sine, så det er en av de tingene vi veileder om, forteller Tronerud.