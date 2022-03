Bekymret for kjæledyr fra Ukraina

– Norge forbereder seg på å ta imot flyktninger fra Ukraina, men mangler tilsynelatende en plan for familiedyrene som mange av flyktningene har med seg, skriver stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) i et skriftlig spørsmål til landbruks- og matministeren.

ETTERLYSER BEREDSKAP FOR DYR: Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Kathy Lie (SV) sendte torsdag et liknende spørsmål, hvor hun skriver:

– Internett er oversvømt av hjerteskjærende bilder av mennesker på flukt med det mest dyrebare de har, som for mange inkluderer familiedyr. Man ser folk som frakter med seg hunder, katter, kaniner, fugler, akvariefisk for å slippe å skilles fra dem og etterlate dem hjelpeløse i et land som de ikke vet om de kan vende tilbake til, skriver Lie.

BEKYMRET: Stortingsrepresentant Kathy Lie (SV) Foto: VEGAR ERSTAD / NRK

Hun viser til andre land som har lettet på restriksjonene for å ta med dyr over grensen, og oppfordrer Norge til å gjøre det samme.

Legger til rette for kjæledyr

Det er Mattilsynet som har ansvar for kontroll av kjæledyr som ukrainere har med seg fra hjemlandet. De gjør nå flere unntak fra reglene, og opplyser at de jobber med flere endringer.

– Mattilsynet vil prøve å legge til rette for at flyktninger fra Ukraina skal kunne ta med seg familiedyrene sine, uten at dette skal medføre en risiko for spredning av dødelige sykdommer til mennesker og dyr i Norge, skriver de på sin hjemmeside.

Det gjelder særlig rabies.

Flyktninger fra Ukraina med kjæledyr, vil ifølge Mattilsynet slippe å betale for prøvetaking og eventuell karantene.

Informasjon om reglene er lagt ut på Mattilsynets nettsider, også på engelsk.

– Jeg er glad for at Mattilsynet holder meg løpende orientert om saken, og at de har startet arbeidet med å forberede mottak av kjæledyr fra Ukraina, skriver landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en e-post til NRK.

FØLGER MED: Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Kjempebra

– Det er kjempebra at Mattilsynet allerede er på banen, sier Kathy Lie.

Hun har selv fire hunder, driver aktivt med hundesport og forteller om stort engasjement for saken i miljøet.

– Vi kan selvfølgelig ikke bare slippe inn en masse dyr som kan være bærere av alvorlige sykdommer. Vi må være forsiktige, sier hun.

Samtidig mener hun det er viktig å legge til rette for dyreeiere kan komme til karantenestasjonen og være sammen med dyret sitt.