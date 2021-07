Frykter mer partnervold etter søndagens finale

– Vi vet at når det er store fotballkamper, så skjer det mer vold i hjemmet. Selv om vi alle vil at England skal vinne, så må vi huske på at for noen så er «It's Coming Home» en trussel, forbundet med alkohol og vold.

Det sier den britiske ministeren David Wolfson til parlamentet i forkant av søndagens finale, ifølge CityAM.

Søndag møtes England og Italia på Wembley til finale i EM. Men ikke alle ser på kampen med like stor glede.

For i forbindelse med store fotballkamper mener forskere også å kunne påvise en økning av vold i nære relasjoner.

Volden følger kampene

Ifølge en studie fra 2014 fra Lancaster University økte antall meldinger om vold i hjemmet til politiet nordvest i England med 26 prosent når landslaget vant eller spilte uavgjort. Hvis landslaget tapte økte volden med 38 prosent.

Og i en studie publisert i forrige uke av Centre for economic performance (CEP) har forskere analysert over 500.000 voldshendelser mellom 2012 og 2019 som ble rapportert til politiet i Stor-Manchester. Dette sammenlignet de med 800 kamper spilt av Manchester United eller Manchester City i samme tidsperiode.

Ifølge forskningen er det ingen økning i antall voldshendelser under selve kampene. Derimot er det en nedgang på 5 prosent.

Men ti til tolv timer etter kampene startet, så de nesten 9 prosent flere hendelser enn gjennomsnittet.

Britiske supportere under semifinalekampen i EM mellom England og Danmark. Foto: Justin Tallis / Reuters

Ser en økning

Teresa Parker er leder for kommunikasjon i Women's Aid, en organisasjon som jobber for å forhindre vold mot kvinner og barn i Storbritannia.

Hun sier at de ser en økning av vold i nære relasjoner når England spiller i store arrangementer, som søndagens EM-finale.

Men hun presiserer at det ikke er fotball som direkte forårsaker vold i nære relasjoner.

– Sterke følelser knyttet til spillet, og at man drikker masse alkohol, kan forsterke tilfeller der vold og mishandling allerede skjer, forteller hun til NRK.

Skylder på alkohol

Men forskningen fra CEP går mot teorien om at vold følger de sterke følelsene man kan få når man ser på en fotballkamp.

– Sport utløser ikke vold i seg selv. Det er heller ekstremt innetak av alkoholsom vanligvis følger slike hendelser som gjør det, sier Ria Ivandic i en pressemelding. Hun er lektor i politisk økonomi ved Universitetet i Oxford.

Hun mener kampene bør arrangeres på hverdager og senere på kvelden, slik at seerne ikke får tid til å drikke mye alkohol i etterkant.

Forskningen fra CEP viser nemlig at hjemmevold øker om fotballkamper er planlagt fra midt på dagen eller på ettermiddagen.

De ser ikke en økning når kamper starter etter klokken 19.

– Må se det store bildet

Margunn Bjørnholt er forsker ved Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

– Det er viktig at vi ikke blir for fokuserte på enkelthendelser, men ser det store bildet, sier hun til NRK.

Margunn Bjørnholt er forsker ved Nasjonal kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Foto: Annika Belisle

I likhet med andre forskere sier hun at fotball i seg selv ikke forårsaker vold, men kan være med på å forsterke mønstre som allerede eksisterer.

– Hva som utløser volden i konkrete situasjoner kan variere, og spesielle begivenheter som høytider eller ferier kan gi nye muligheter for å utøve vold, sier Bjørnholt.

Selv om man også i Norge ser at spesielle begivenheter kan ha en sammenheng med vold, tror ikke Bjørnholt det betyr at man ser samme korrelasjon mellom vold og fotball i Norge.

– Enkelte studier har pekt på at dynamikken i mannsdominerte supportergrupper kommer til uttrykk i rasisme, homofobi og kvinneforakt. Men det er nok store forskjeller på fotballkultur og hva som er akseptable mannlige væremåter i Norge og i Storbritannia, forteller forskeren.

Les også: Står frem som første åpne homofile i NFL

Støttesystem på prøve

I 2018 frontet det nasjonale senteret for vold i hjemmet i England kampanjen "hvis England blir slått, blir hun også det". Under årets EM plasserte den britiske byen Wakefield ølbrikker med QR-koder som fører til informasjon om vold i nære relasjoner, skriver BBC.

Også i Skottland har det vært bekymring knyttet til vold i sammenheng med fotballkamper. I 2017 undersøkte en nasjonal kommisjon fenomenet.

De pekte på hvor viktig det var at fotballen, som en arena der menn samles, bruker muligheten til å aktivt fremme respekt og likeverd mellom kvinner og menn, og på tvers av etnisitet og seksuell orientering.

Denne holdningsendringen kan være viktig, sier Bjørnholt.

– Men det viktigste er å jobbe langsiktig for å forebygge vold og bistå ofrene generelt. Da er man også rustet i situasjoner med en eventuell økt vold, om det er fotballkamper, høytider eller pandemi, forteller hun.