Den 28-år gamle Las Vegas Riders-spilleren kunngjorde nyheten i en video publisert på Instagram mandag kveld.

– Jeg vil bare bruke et lite øyeblikk til å fortelle at jeg er homofil, sa Nassib i videoen og understreket samtidig at han ikke gjør det for å få oppmerksomhet, men at han mener «representasjon og synlighet er viktig».

– Jeg har tenkt på det en stund, men nå føler jeg med endelig komfortabel med å fortelle det. Jeg har et godt liv og den beste familien, venner og jobben noen kan be om, sa han videre.

Positive reaksjoner

Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, tror at det er en glede og en lettelse for mange at en av de virkelig store idrettsstjernene har tatt steget.

– Han deler nyheten smilende hjemme i hagen, men forteller at det har tatt han 15 år å fortelle at han er homofil. Det sier litt om den styrken som fortsatt kreves for å gå offentlig ut med dette. Vi har fått en helt i løpet av natten, sier Saltvedt.

Det er meget få spillere i de fem store proffligaene i Nord-Amerika (NFL, NBA, MLB, NHL og MLS) som har stått fram som åpent homofile.

I 2018 fortalte Collin Martin, midtbanespiller på MLS-laget Minnesota United, at han var homofil.

NRK sin sportskommentator er glad for at reaksjonene kun har vært positive, etter Nassib delte nyheten på Instagram. Foto: Alem Zebiz / NRK

– Nyheten er oppsiktsvekkende i kraft av at han er den første aktive spilleren som står frem.

I 2014 sto spilleren Michael Sam frem som homofil. Han skulle etter planen spille for NFL- klubben St. Louis Rams, men fikk aldri en offisiell kamp for klubben.

Dermed har Carl Nassib skrevet seg inn i historiebøkene som den første åpent homofile mannen i NFL.

Ifølge både Saltvedt og Nassib selv har reaksjonene vært utelukkende positive fra alle hold.

Fortsatt kontroversielt

Det er ikke mange mannlige idrettsstjerner som står fram som homofil. I Norge og Europa generelt har temaet fått et stadig større fokus de siste årene.

Samtidig ser man fortsatt kontroversielle standpunkter på idrettens største scene, blant annet i det pågående fotball-EM.

UEFA har varslet at de stanser en regnbuemarkering i den kommende EM-kampen mellom Tyskland og Ungarn.

– Det er helt skandaløst, slår Saltvedt fast.

Stadionet i München skulle etter planen lyse opp i regnbuefarger, som et symbol mot homofobi.

Ungarn sin utenriksminister Péter Szijjártó gikk hardt ut mot bystyret i München sitt forslag om å la Allianz Arena lyse opp regnbuens farger. – Det er farlig og skadelig å blande politikk og fotball, uttalte han til nyhetsbåret MTI. Foto: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Det fikk Ungarn sin regjering til å reagere. Landets utenriksminister Péter Szijjártó sa man måtte passe seg nøye med å ikke blande politikk og fotball.

– Og UEFA har latt denne markeringen bli definert som politikk. Det bare en dag etter at de annonserte at Tysklandspiller Manuel Neuer sitt kapteinsbind var et uttrykk for menneskeverd og frihet.

Kampen spilles på i München på onsdag.