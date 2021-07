Først slo det engelske landslaget Danmark i fotball, så svarte den engelske fansen med å slå, spytte og lugge danske supportere på vei ut av Wembley.

Sammen med tre søskenbarn var Jeanette Jørgensen på EM-semifinalen i London på onsdag. Hun har bodd 15 år i London.

Omringet og trakassert

– Da vi gikk ut av stadionet etter kampen begynte folk å rope «dere hører ikke hjemme her», forteller hun til den britiske avisen The Guardian.

– Vi hadde alle danske flagg og de prøvde flere ganger å ta dem fra oss, men jeg skjøv dem unna og sa «la vær». Det var da fler begynte å dra meg i håret og lugge meg. Jeg kunne ikke tro at det skjedde og ble livredd, forteller hun avisen.

Ifølge Jørgensen var det seks eller syv menn i alderen 20 til 40 og kranglingen foregikk over flere minutter før hun fikk tilkalt politiet.

– Jeg er ikke sikker om det fikk noen konsekvenser for dem, for jeg var så skjelven at jeg bare ville komme meg hjem.

Nå er hun bekymret før finalen.

– Vi var ikke ute etter bråk, men det var det mange andre som var. Nå er jeg redd for hva som kommer til å skje med de italienske supporterne. Jeg håper de slipper å oppleve det samme som oss, sier Jørgensen.

Slik så det ut på vei ut fra Wembley etter kampen. Mange danske supportere ble trakassert i det de var på vei hjem. Foto: Zac Goodwin / AP

Banket opp barnefar på bussen

Dette er ikke det eneste tilfellet av trakassering i forbindelse med kampen.

Avisen Evning Standard har fortalt historien om hvordan en ni år gammel dansk gutt måtte flykte opp i andre etasje på en London-buss da faren, som er amerikansk statsborger, ble slått i magen av en gruppe engelske fans.

– De startet med å slå på bussvinduene og rope. Til slutt åpnet sjåføren døren og de stormet inn. Da ble sønnen min så redd at han løp opp trappen og jeg fulgte etter, sier moren Eva Greene, før hun fortsetter.

– Halvveis opp trappen snur jeg meg og ser mannen min blir slått hardt i magen, mens en medpassasjer som forsøker å gripe inn blir slått i ansiktet.

De hadde oppdaget de danske trøyene de hadde på seg gjennom bussvinduet, og saken blir nå etterforsket av politiet.

Øker sikkerheten før finalen

I helgen ble det kjent at det engelske fotballforbundet har vil øke beredskapen og få på plass flere sikkerhetsvakter i forbindelse med finalen, skriver Daily Mail.

Etter semifinalen på onsdag kom flere tusen engelske fans seg innenfor sikkerhetssonen og inn på stadionet uten billett. Engelske myndigheter er bekymret både for sikkerheten til de andre tilskuerne, men også smittespredning.

For dem som har billett må kunne fremvise vaksinasjonskort eller negativ koronatest som er mindre enn 24 timer gammel. Men på onsdag kom flere seg inn på Wembley uten å bli sjekket.

Barn tør ikke gå med drakter

I etterkant av onsdagens kamp delte flere danske supportere sine historier om hvordan de ble spyttet på i det de gikk inn på Wembley før kampen.

– Døtrene mine på 14 og 11 tør ikke gå med sine danske drakter fordi de er så skremt av de engelske supporterne, sier Sigrun Matthiesen Campbell til Danmarks Radio.

Rundt 8000 dansker var på stadionet og så England vinne kampen. De aller fleste av dem bor og jobber i Storbritannia. På grunn av de strenge karantenereglene var de få som reiste fra Danmark for å se kampen.

Det er ventet at det vil være 9000 italienere på kampen. 1000 av dem har fått godkjent innreise fra Italia, resten er bosatt i Storbritannia.

Tusenvis av engelske supportere feiret i hele London etter at de hadde slått Danmark. Noen av dem trakasserte dansker. Ingen av dem som er avbildet har noe med historiene i denne saken. Foto: Matt Dunham / AP

Før Jørgensen selv ble lugget utenfor stadionet hadde hun sett flere ubehagelige situasjoner inne på stadionet.

– Jeg så blant annet en engelskmann gå bort til et dansk barn og fysisk prøve å fjerne han fra setet sitt. Det var helt fryktelig å se.

De danske supporterne fikk kun lov til å kjøpe billetter gjennom det danske fotballforbundet, som ønsket å samle danskene på ett sted.

– Jeg frykter for hva som kunne ha skjedd hvis vi hadde blitt sprett utover hele stadionet, for mange var veldig aggressive, sier Jørgensen.

Uefa etterforsker England

Det europeiske fotballforbundet har allerede åpnet tre disiplinærsaker mot England. En etter at tilskuere skal ha brukt en laserpenn for å forstyrre danskene keeper Kasper Schmeichel i forkant av straffesparket som sendte Danmark ut av EM og England til finalen. Schmeichel reddet straffen, men Harry Kane skåret på returen.

De er også under etterforskning for buing under Danmarks nasjonalsang før kampen, og for å ha brukt pyroteknikk på tribunene, melder Ritzau.

Nå advarer mange dansker italienske supportere spesielt med barn om hva de kan komme til å oppleve under og etter søndagens finale.

– Jeg er opprakte redd for at italienerne kommer til å oppleve det samme som oss, sier Mattiesen Campbell til DR.