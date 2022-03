Frykter kamphandlinger ved nytt atomkraftverk

Ifølge USAs FN-ambassadør Linda Thomas Greenfield nærmer russiske soldater seg nå det nest største atomkraftverket i Ukraina.

– Russiske styrker er nå omtrent 20 miles unna (32 kilometer jour. anm.) Ukrainas nest største atomkraftverk, og de nærmer seg stadig, sa hun i FN fredag.

FN-ambassadøren navnga ikke kraftverket, men ifølge The Guardian skal det være snakk om atomkraftverket Yuzhnoukrainsk som ligger i Mykolajiv oblast sør i landet.

Hun uttrykte sterk bekymring for kamphandlingene som tidligere i uken fant sted ved atomkraftverket Zaporizjzja.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield under Sikkerhetsrådets krisemøte natt til lørdag om krigen i Ukraina. Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

– Russlands angrep satte Europas største atomkraftverk i alvorlig fare. Det var utrolig hensynsløst og farlig, sa Greenfield og la til;

– Atomanlegg kan ikke bli en del av denne konflikten.

Anlegget i Zaporizjzja er nå under russisk kontroll. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) sier kommunikasjonen med anlegget er brutt.

– Jeg er veldig bekrymret, sier IAEA-sjef Rafael Grossi.

Macron ba om forsikring

Frankrikes president Emmanuel Macron ringte søndag Russlands president Vladimir Putin, hvor han blant annet bad Putin sørge for at ingen ukrainske atomkraftverk blir angrepet.

Putin skal ha forsikret om at Russland ønsker å unngå at det skjer, og at de ønsker dialog med ukrainske myndigheter og IAEA vedrørende dette.

SØR-ØST: Den gule sirkelen viser hvor atomkraftverket Zaporizhzhia ligger.

Strategisk

Det er fire store atomkraftverk i Ukraina. Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole, beskriver kraftverkene som strategisk viktige nøkkelpunkter.

Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole og oberstløytnant i Hæren.

– De vil russerne ønske å ha full kontroll på. Det er også en operativ årsak, for disse atomkraftverkene genererer strøm. Og kan man kontrollere strømmen, kan man også kontrollere om den skal komme til byene eller ikke, sier han til NRK.

Atomkraftverkene har ifølge Heier også en stor psykologisk effekt. Ikke bare på ukrainske innbyggere og myndigheter, men også på Vesten og de som følger krigen.

– Og dette gir russerne på mange måter et veldig sterkt pressmiddel som de kan bruke i forhandlinger og i sin skremselsstrategi for å holde vestlige land unna når det gjelder forsyninger og støtte. Men det er også et tvangsmiddel overfor ukrainske myndigheter i samtaler, som jeg tror vi vil se oftere og oftere mellom de krigførende partene.

«Atomterror»

Tidligere denne uken fulgte verden bekymret med da det brøt det ut en brann i Zaporizjzja, Ukrainas største atomkraftverk.

Brannen startet etter at et russisk «prosjektil» traff deler av kraftanlegget.

Ingen reaktorer ble truffet, og ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er det ikke registrert noe radioaktiv stråling fra kraftverket.

Russiske soldater har nå kontroll på dette kjernekraftverket.

Det har også vært kamphandlinger ved det gamle atomanlegget i Tsjernobyl, som ligger rundt 130 kilometer nord for Kyiv. Den 24. februar erklærte Ukraina at Russland hadde tatt kontroll over anlegget.

AVFALL: En ansatt sjekker radioaktivt avfall ved Tsjernobyl.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklager Russland for å drive med «atomterror».

– Ingen andre land enn Russland har noen gang skutt mot atomkraftbygninger. Dette er første gang i vår historie, i menneskehetens historie. Russiske myndigheter tyr nå til «atomterror», sa Zelenskyj tidligere denne uken.