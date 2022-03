Brann rett ved Europas største atomkraftverk

Det ble natt til fredag meldt om brann på Europas største kjernekraftverk Zaporizjzja.

I 3-tiden ble det klart at brannen ikke var inne på selve anlegget, men i et øvelsessenter like utenfor.

«Hvis det eksploderer vil det bli ti ganger større enn Tsjernobyl», advarte Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba på Twitter, da brannen ble kjent.

Fakta om Tsjernobyl-ulykken Ekspandér faktaboks Natt til 26. april 1986 eksploderte en tre år gammel reaktor ved kjernekraftverket Tsjernobyl nord for Ukrainas hovedstad Kiev, like ved grensen til Hviterussland.

Rundt 50 brannmenn og redningsmannskaper døde av strålingsdosene de fikk mens de prøvde å slukke brannen.

Enorme mengder radioaktive partikler ble ført med vinden nordover i det som regnes som tidenes verste atomulykke.

70 prosent av det radioaktive nedfallet havnet i Hviterussland, men også Norge og Sverige ble hardt rammet.

Det er stor uenighet om de mer langsiktige helsekonsekvensene av Tsjernobyl-ulykken.

Anslag viser at 8.000 til 10.000 barn, de fleste i Hviterussland, fikk kreft i skjoldbruskkjertelen på grunn av radioaktivt jod. De aller fleste overlevde.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere anslått at strålingen fra Tsjernobyl til sammen vil koste 9.000 mennesker livet, mens organisasjonen Greenpeace mener ti ganger så mange vil dø som følge av strålingen.

Også den ukrainske nasjonalforsamlingen skriver på meldingstjenesten Telegram at atomkraftverket brenner etter å ha blitt truffet av russiske raketter.

Brannfolk på stedet har ikke mulighet til å slukke brannen fordi de blir skutt på av russiske soldater, sa den ukrainske energiministeren til russiske RIA, melder Reuters.

Det internasjonale atomenergi byrået IAEA sier til AFP at ukrainske myndigheter bekrefter at det ikke er økte nivåer av stråling i området.

Tidligere torsdag ba IAEA Russland om å øyeblikkelig stanse alle krigshandlinger ved Ukrainas atomkraftverk.

Natt til fredag er det altså fortsatt harde kamper ved atomkraftverket, melder BNO News på Twitter.

Kampene startet torsdag ettermiddag ved atomkraftverket Zaporizjzja som ligger sør i Ukraina ved elva Dnipro, om lag 220 km nordøst for Kherson, som russiske styrker inntok onsdag.

Natten før gikk det flyalarmer i området.

STRIDSVOGNER: Ordfører Dmytro Orlov delte torsdag dette bildet av stridsvogner i byen Enerhodar. Foto: TELEGRAM/Dmytro Orlov

Ordfører Dmytro Orlov sa torsdag at vann- og strømforsyningene var tilbake i byen etter å ha vært nede i flere timer som følge av kampene.

To sivile skal ha blitt skadd, sier ordføreren. Det bor i overkant av 50.000 mennesker i byen.

Da russiske styrker rykket inn i byen med stridsvogner tidligere torsdag, advarte han innbyggerne mot å oppholde seg i gatene.

– Hold dere hjemme og kom dere vekk fra vinduene. Ikke bruk heis!, skrev ordføreren på Telegram.

ATOMKRAFTVERKET: Zaporizjzja ligger sør i Ukraina ved elva Dnipro, om lag 220 km nordøst for Kherson, som Russland inntok onsdag. Foto: Wikimedia Commons

Rådgiveren til Ukrainas innenriksminister, Anton Herashchenko, sier også at Russland har gått inn i byen med stridsvogner.

Han hevdet at de russiske styrkene prøver å ta kontroll over atomkraftverket.

Han advarte om at trefningene kunne ramme atomkraftverket.

Videobilder fra området viser kraftige flammer og røykutvikling i byen, men det er ikke kjent hva som brenner.

VEISPERRINGER: Sivilbefolkningen forsøkte å stanse de russiske kjøretøyene. Du trenger javascript for å se video. VEISPERRINGER: Sivilbefolkningen forsøkte å stanse de russiske kjøretøyene.

Sivile ukrainere forsøkte onsdag å stanse den russiske fremmarsjen mot atomkraftverket. Det ble satt opp store veisperringer langs innfartsveien til Zaporizjzja.

Den 28. februar var det også kamper i området. Russland hevdet da å ha inntatt kraftverket, men dette ble tilbakevist av Ukraina.

33 drept i Tsjernihiv

UTBRENT: Utbrente biler ved en boligblokk etter nylig bombing 3. mars i byen Tsjernihiv nord for Kyiv. Foto: ROMAN ZAKREVSKYI / Reuters

Torsdag har det pågått krigshandlinger flere steder i Ukraina. Dødstallene etter et russisk bombeangrep i Tsjernihiv har nå økt til 33, opplyser nødetatene i byen torsdag kveld.

I tillegg skal 18 personer være såret.



BRANN: Brannfolk i arbeid ved et en bombet boligblokk i byen Tsjernihiv. Foto: ROMAN ZAKREVSKYI / Reuters

– Russiske kampfly angrep også to skoler i Staraya Podusivka-området av byen, og private hjem. Redningsarbeidere jobber i området, skrev guvernør Vjatsjeslav Tsjaus på Telegram torsdag ettermiddag.

Tsjernihiv ligger om lag 120 kilometer nordøst for hovedstaden Kyiv.

Enighet etter samtaler

Ved 16-tiden torsdag ettermiddag møttes forhandlingsdelegasjoner fra Ukraina og Russland i Hviterussland.

Ukraina krevde en våpenhvile, og at Russland åpnet for humanitære korridorer, slik at sivile kan komme seg ut av de store byene.

Samtalene førte ikke til resultatene som den ukrainske siden hadde håpet på, opplyser president Volodymyr Zelenskyjs nære rådgiver, Mykhailo Podoljak torsdag kveld.

– Den andre runden med samtaler er over. Dessverre har ennå ikke Ukraina oppnådd resultatene landet trenger. Det ble kun gjort beslutninger om å organisere humanitære korridorer, heter det i en uttalelse fra Podolyak, skriver NTB.

Presidentene talte til folket

Samtidig som samtalene pågikk, talte de to presidentene til folket.

President Zelenskyj gjentok i dag at han ønsket å snakke med Vladimir Putin, noe han mener er «den eneste muligheten til å stanse krigen».

TALTE: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på en pressekonferanse i Kyiv 3. mars Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

I en TV-sendt tale hevdet Vladimir Putin igjen at de kjemper mot «nynazister» i Ukraina, og at innbyggerne i landet er blitt «truet og hjernevasket».

– Russiske soldater ofrer sine liv, sa Putin i talen.

– GÅR ETTER PLANEN: Russlands president Vladimir Putin på telefonkonferanse med sitt sikkerhetsråd 3. mars. Foto: ANDREY GORSHKOV / AFP

Russland har innrømmet at nærmere 500 egne soldater har blitt drept i løpet av invasjonen. Under talen lovte Putin at skadde soldater og familiene til de døde soldatene ville kompenseres.

Krigen «går etter planen», sa den russiske presidenten.