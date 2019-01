Frp vant taxfree-kampen i regjeringsforhandlingene

Dagens Næringsliv har fått tilgang til kulepunktene under hvert kapittel i regjeringsplattformen som er relevant for næringslivet, i tillegg til skatte- og avgiftspolitikken.

Plattformen er ennå ikke godkjent av de fire partiene, men dersom de stiller seg bak den vil Frp blant annet få gjennomslag for å beholde taxfree-gjennomslaget fra 2014.

Dårlig start

Samtidig som KrF satt i innspurten av budsjettforhandlingene med regjeringen før jul, sørget KrF for flertall for et Ap-forslag om å skrote ordningen som gir reisende mulighet til å bytte tobakkskvoten med mer alkohol. Nettopp denne endringen var en viktig symbolsk seier for Frp, og KrFs manøver i stortingssalen provoserte kraftig. Konflikten førte til en verst tenkelig start på regjeringsforhandlingene.

En rekke sentrale Frp-ere sa de tok det for gitt at dette ble reversert dersom KrF skulle inn i regjering. De fikk rett. I plattformen heter det at regjeringen vil:

«Videreføre taxfree-endringen som ble gjennomført i 2014 der tobakkskvoten kan byttes inn i alkohol».

Frp har også fått gjennomslag når det gjelder eiendomsskatt.

Om den nye regjeringsplattformen med KrF blir et faktum, vil de fire partiene gå inn for å redusere eiendomsskattesatsen med ytterligere én promilleenhet for boliger og fritidsboliger fra fem til fire promille, skriver Dagens Næringsliv.

Bedre tollbetingelser for utviklingsland

Hele plattformen er ennå ikke kjent, men når det gjelder næringsliv og skatt har KrF fått en viktig bistandsseier.

Ifølge listen DN har fått, skal de nest fattigste utviklingslandene få bedre tollbetingelser enn andre mellominntektsland. Dette skjer ved å rausere tollsatsene for alle varer som omfattes av den norske tollpreferanseordningen.