Regjeringspartiene og KrF fjerner 350-kronersgrensa.

– Fjerning av momsgrensen gjør at det blir litt dyrere for nordmenn som handler på nett, for nå må du betale moms fra første krone, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

Dobbelt så dyr bukse

Hun sier det er godt nytt for norsk næringsliv, men ikke for lommeboka di.

– Denne endringen kan nok føre til at noen bytter ut utenlandske nettbutikker med andre alternativer, dersom kjøpet tidligere ville gått under momsgrensa.

To eksempler:

I dag må du ut med 299 kroner for en bukse til 250 kroner. Da har du betalt frakt på 49 kroner. Uten grensa på 350 kroner, må du ut med moms på 62,5 kroner, fortollingsgebyr på 158 kroner og toll for buksa på 26,75 kroner (10,7 prosent). En bukse til 250 kroner koster da 497 kroner.

Julepynt til 160 kroner med 140 i frakt blir 300 kroner. Uten grensa på 350 kroner må du betale 300 kroner for frakt og julepynten, 158 kroner i fortollingsgebyr og 40 kroner i moms. Det er ikke toll på julepynt. Julepynten til 160 koster da 498.

Det er tre ting du må tenke på når du handler på nett fra utlandet, forklarer Sandmæl.

– Hvis sendingen har en verdi på 350 kroner eller mer inkludert frakt og forsikringskostnader, skal du betale merverdiavgift på 25 prosent (15 prosent på mat og alkoholfri drikke). Du skal betale merverdiavgift selv om varen er tollfri. Dette er regler som gjelder for dagens grense.

Det andre er toll.

– De fleste varer har ikke toll. Forenklet sagt er det bare toll på klær og matvarer. Tollsatsen kan variere ut fra type produkt og hvor varen er laget.

Og fortolling.

– Den som frakter varen tar seg som regel betalt for fortollingsjobben. Dette er ikke et gebyr til Tolletaten, men en betaling fraktselskapet tar.

Vil gjøre det enklere

– Når tollgrensa forsvinner vil norske nettshoppere måtte betale for tollbehandling på alt som skal inn i landet, uansett pris, sier John Eckhoff, pressesjef i Posten.

Han sier det er bra at grensa ikke forsvinner før i 2020.

– Det er viktig å ha tid til å forberede en avvikling av grensa for å unngå kaos. 1. januar 2020 er bra, men det mest optimale hadde vært å vente til EU vil ha sin løsning klar i 2021. Da kommer en internasjonal standard, en fellesløsning som kan håndtere innkreving av moms direkte i nettbutikkene, forklarer han.

Nå jobber de med å finne løsninger som skal gjøre det enklere for deg som forbruker.

– Det betyr i praksis at vi ser på muligheten for å effektivisere fortollingsprosessen på enkeltpakker. Vi jobber med å få til et fortollingsgebyr til under hundrelappen.

Tollvesenet får mange spørsmål rundt 350-kronersgrensa, og de har følgende råd:

– Tolletaten har en kalkulator på toll.no som regner dette ut på en enkel måte. Du legger inn varetype, pris for varen og eventuelle frakt- og forsikringskostnader, og så kan man enten få et kort svar eller et lengre og mer forklarende svar, sier Pål Hellesylt, avdelingsdirektør for toll- og vareførselsavdelingen i Tolldirektoratet.