Innvandrings – og integreringsminister Sylvi Listhaug er på besøk i Sverige for å se på forholdene i en av nabolandets mest utskjelte innvandrerområder, Rinkeby i Stockholm. Frp har selv brukt forstaden som et skrekkeksempel i innvandrerdebatten en rekke ganger.

Kai Eide, Norges tidligere ambassadør til Sverige, mener Listhaug bommer totalt med Sverige-turen. Foto: Marte Christensen / NTB scanpix

I forkant av besøket skrev Listhaug også en kronikk i Aftonbladet, der hun beskriver svensk asylpolitikk som «totalt mislykket».

– Jeg er her for å se på hvilke utfordringer man har her, og hva man har gjort og ikke gjort. Jeg vil se hva vi kan lære i Norge av det. Det er for at vi ikke skal få slike tilstander i Norge i årene som kommer, sier Listhaug til NRK i Sverige.

Den tidligere Sverige-ambassadøren Kai Eide er kritisk til at Listhaug bruker statens ressurser til å drive valgkamp i Sverige. Eide, som tidligere har vært Høyre-mann, viser til at Listhaug sier hun drar til Sverige under påskudd av å skulle lære

Eide mener dette bare er tull.

– Dette er bare med på å forsure Norges forhold til vårt naboland. Listhaug bruker Sverige som skyteskive for å drive fram saker i sin egen valgkamp, sier Eide som sluttet som ambassadør i vår.

Avlyste møte

Tirsdag skulle Sylvi Listhaug og hennes følge møte Sveriges Migrasjonsminister Helene Fritzon i Rinkeby, men under Listhaugs flytur endret den svenske ministeren mening og avlyste møtet.

Etter mange timers taushet skrev Fritzon en e-post til VG, der hun forklarer at hun ikke ønsker å være en del av Listhaugs valgkamp. Fritzon kaller også enkelte av Listhaugs påstander om svensk asylpolitikk for «rent nonsens».

NRK har vært i kontakt med Fritzons kommunikasjonsrådgiver Fredrik Person, som viser til uttalelsene i VG. Det har ikke lyktes NRK å få noen ytterligere kommentar fra Fritzon.

– Seiler under falskt flagg

NRK har fått bekreftet at det er den norske ambassaden i Stockholm som har organisert Listhaugs tur til Rinkeby.

Det var også ambassaden som meddelte Listhaugs følge under flyturen mellom Oslo og Stockholm at den svenske migrasjonsministeren hadde avlyst møtet.

Eide mener det er kritikkverdig at integreringsministeren legger Sverige-turen til den avsluttende fasen av den norske valgkampen. Eide, som tidligere har vært Høyre-mann, viser også til at Listhaug sier hun drar til Sverige under påskudd av å skulle lære

Eide mener dette bare er tull.

– Sylvi Listhaug seiler under falskt flagg, hun bruker statens ressurser for å drive sin egen valgkamp, sier Eide.

– Relevant for norske borgere

Erna Solberg mener det er naturlig at Listhaug illustrerer deler av politikken hun står for når hun reiser til Sverige. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Da Listhaug kom til Stockholm fikk hun blant annet spørsmål fra norsk presse om hun bruker du Rinkeby som en kulisse i din egen valgkamp.

– Nei, jeg mener det er relevant for norske befolkningen å få kunnskap om hva som skjer her. Hvor viktig det er å føre en ansvarlig innvandringspolitikk der vi også stiller krav, svarer Listhaug.

Det er ventet at Listhaug stiller til et nytt pressemøte i Rinkeby rundt klokken 17.00 i ettermiddag.

Erna Solberg, Listhaugs sjef i regjeringen og samarbeidspartner på borgerlig side, sier imidlertid til NRK at Sverige-turen er valgkamp.

– Det er ingen tvil om at når en statsråd reiser en uke før valget, er det også for å illustrere deler av politikken man står for, sier Solberg.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.