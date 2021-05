Lørdag valgte Fremskrittspartiets landsmøte sin nye leder. Det skjer etter at partiets leder gjennom 15 år, Siv Jensen, trakk seg uventet 18. februar i går.

Jensen var tydelig på hvem hun vil ha som arvtaker: Sylvi Listhaug.

Lørdag ettermiddag ble hun formelt valgt til ny leder på partiets landsmøte. Søndag formiddag taler hun til landsmøtet for første gang som partileder.

– Nå ønsker jeg å se fremover, og hva Fremskrittspartiet skal bidra med fremover, sier Listhaug.

Sammenligner dagens politiske splittelser med kampen mot kommunismen

Listhaug snakker om kampen mot sosialismen under den kalde krigen, og trekker en parallell til kampen mot rødgrønne partier i dag.

– Overformynderi og autoritære tanker om hvordan staten skulle styre hverdagen til folk- Det er det samme sosialistene foreslo på 80 og 90 tallet som de gjør nå, sier Listhaug.

Særlig hardt sparker hun mot MdG:

– De kan kalle seg grønn. De kan kalle seg rød. Men til syvende og sist er det overformynderske sosialister som ønsker å styre oss i ett og alt.

Hun mener klimatiltakene står i motsetning til vanlige folks behov:

– I dag er klimapolitikken preget av symboler, påbud og forbud. Det virker som det er et kappløp om å plage vanlige folk mest mulig.

Løfter frem oljenæringen

Listhaug sier oljenæringen skal utvikles, ikke avvikles. Hun kommer også med en klapp på skulderen til alle som jobber i oljeindustrien:

– Til dere vil jeg si: Rett opp ryggen og vær stolt. Hver dag dere går på jobb, skaper dere enorme inntekter.

– Dere bærer mye av det fantastiske velferdssamfunnet vi har bygd opp på deres skuldre. Det skal dere være stolt av og aldri glemme at dere har Frps støtte, sier Listhaug.

Foreslår «en helt ny politikk»

Listhaug bruker talen til å peke på problemer med tilgang på medisiner for alvorlig og kronisk syke.

– I Norge tar det tre ganger så lang tid å ta i bruk nye medisiner som i Danmark. Mennesker i Norge dør mens byråkratiet somler i vei. Dette går ikke lenger. Tid er en ressurs dødssyke mennesker ikke har.

Hun forteller at partiet vil gå inn for et nasjonalt beredskapslager for medisiner.

– Derfor har Fremskrittspartiet i dette programmet foreslått en helt ny politikk: Norge skal være selvforsynt med de viktigste medisinene.

Hun peker blant annet på ALS-syke, som hun mener ikke får god nok oppfølging.

– Kjære landsmøte, jeg har en gladnyhet til dere! Allerede før programmet er vedtatt har vi fått gjennomslag for at regjeringen umiddelbart skal sette i gang arbeidet med å sikre medisin- og vaksineproduksjon i Norge.

Sylvi Listhaug (Frp) i kontorlokalene til Frp på Stortinget. Snart rykker hun inn på partilederkontoret. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud / NTB

Listhaug trekker frem sin egen bakgrunn som helse- og omsorgsarbeider i tiden mens hun studerte.

– Jeg var som en potet, gjorde alt mulig og jeg stortrivdes. Jeg var hjemmehjelp, jeg jobbet i stell og pleie på aldershjemmet, skiftet bleier, dusjet de eldre, hjalp dem med stort og smått.

Hun lover at partiet vil skape et løft for sykepleiere og helsefagarbeidere, og peker blant annet på at lønnen må opp for disse yrkesgruppene.

Hun sier at partiet vil gå inn for en opptrappingsplan for å få «flere varme hender», gjennom bedre vilkår og høyere lønn. Det skal skje allerede i revidert nasjonalbudsjett som legges frem til uken, hvis Listhaug får det som hun vil.

Vil sette ned foten for «angrepet på våre verdier»

– Vi får virkelig håpe at det normale livet er like rundt hjørnet. Forsvaret for det norske levesettet og våre verdier blir viktigere enn noen gang. For Norge står i en tung verdikamp som bare har blitt verre de siste årene, sier Listhaug til landsmøtet.

Hun peker blant annet på at en ikke-sosialistisk regjering har vurdert bruk av portforbud som verktøy for å få bukt med koronapandemien.

Hun kommer med tydelige spark mot meningsmotstandere:

– Norge står i en tung verdikamp som bare har blitt verre de siste årene.

– Mens aktivister, politikere og mediene har kastet seg på en bevegelse som forsøker å stemple Norge som et rasistisk samfunn, sier Listhaug og fortsetter:

– Og hvor enhver ubehagelig diskusjon skal møtes med påstanden om at man nører opp under hat, er det dessverre Fremskrittspartiet som nok en gang er nødt til å sette foten ned for angrepene på våre verdier.

Hun kommer også med spark mot Erik Solheim, som hun kaller klimaaktivist og Kina-elsker.

– Selv om hver og én av oss har følt på hvor ille denne tiden har vært – er det fortsatt sterke krefter i samfunnet som gjerne godtar ekstreme grep så lenge det gjøres i klimaets navn, sier Listhaug.

Mener perspektivmeldingen er full av dommedagsprofetier

– Midt i denne pandemien har vi også fått en perspektivmelding fra regjeringen som er proppfull av dommedagsprofetier om norsk økonomi og velferdssamfunn.

Hun mener perspektivmeldingene sender et for dystert signal om tingenes tilstand:

– Helt siden meldingene begynte å komme for 17 år siden har det vært et dystert bilde. Historien viser imidlertid at pessimistene tok feil – og det vil de gjøre igjen. Disse bildene har vist seg å ikke holde stikk.

– Norge er et fantastisk land med en solid økonomi, og et høyt velferdsnivå, sier Listhaug.

Hun kommer også med et spark til statsminister Erna Solberg (H):

– Likevel sa statsministeren da perspektivmeldingen ble lagt frem at: «Det som spiser opp handlingsrommet er at folk lever lengre»

Listhaug er sterkt kritisk til analysene som knytter en større andel eldre til dårligere økonomi for velferdsstaten.

– Til dere pensjonister vil jeg si: Dere har ingen grunn til å ha dårlig samvittighet. Dere har jobbet og opparbeidet dere rettighetene til å ta ut pensjon.

Overtar et parti i krise

Sammen med nestlederne Ketil Solvik-Olsen og Terje Søviknes tar hun over et parti som lenge har slitt på meningsmålingene.

På NRKs partibarometer for mai får partiet 11,3 prosent oppslutning. Det er betydelig ned fra valgresultatet på 15,4 prosent i 2017.

Ved valgene i 2005 og 2009 var partiet større enn Høyre. Partiet mistet oppslutning frem mot valget i 2013, og videre i perioden som regjeringsparti.

– Det er dessverre tilfeldig at beslutningen kommer midt i en periode med dårlige målinger, men jeg stikker ikke av, sa Jensen da hun annonserte sin avgang i februar.

Gikk av som justisminister etter 63 dager

Listhaug har fungert som partiets nestleder siden 2018. Hun overtok da vervet fra Per Sandberg.

Hun har hatt hele fem ulike statsrådsposter. Først som landbruks- og matminister, så som innvandrings- og integreringsminister. Deretter satt hun i 63 dager som landets justisminister, før hun gikk av etter bråk rundt en Facebook-post. Der anklaget hun Ap for å prioritere terrorister fremfor nordmenns sikkerhet.

Justisminister Sylvi Listhaug på sitt kontor 16. mars 2018. Den den gang hardt pressede justisministeren mottok hundrevis av blomsterbuketter i støtte av sine tilhengere etter debatten rundt Facebook-posten. Fire dager senere gikk hun av som statsråd. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge / NTB

Hun gikk da tilbake til å være stortingsrepresentant frem mai 2019. Da ble hun eldre- og folkehelseminister, før hun var olje- og energiminister frem til Frp gikk ut av regjering i januar 2020.