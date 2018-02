Frp har behandlet fem av syv varsler mot egne medlemmer

– Så langt er det fått konsekvenser kun i den ene saken.

Helge Njåstad leder organisasjonsutvalget i Frp som behandler varsler og bekymringsmeldinger om seksuell trakassering.

I Politisk kvarter på NRK P2 sier han at utvalget har mottatt varsler og bekymringsmeldinger om syv personer i Frp og undgomsorganisasjonen FpU. Nå er mer enn halvparten av varslene ferdigbehandlet og konklusjonen er klar:

Ulf Leirstein (Frp) trakk seg fra flere verv etter å ha utsatt andre for seksuell trakassering. Foto: Stian Pedersen / NRK

Den ene saken der varslene har fått konsekvenser, er i saken med stortingsrepresentant Ulf Leirstein. Konsekvensen var at han selv valgte å trekke seg.

– Og i resten av varslene og bekymringsmeldingene har dere kommet frem til at det ikke er seksuell trakassering?

– Ja.

Trakasseringssaken som har rystet Frp gjenstår

Ifølge Njåstad har partiet behandlet ferdig alle varsler og bekymringsmeldinger om fem av syv personer i partiet.

Én av de to sakene som gjenstår er varsler om en omfattende trakasseringssak mot en person med lederverv i ungdomspartiet.

Mannen, som da var 18 år gammel og som fortsatt har posisjoner i Frp og FpU, skal blant annet ha foreslått å ha sex gjentatte ganger med en da 14 år gammel jente.

To kvinner skal ha trukket seg ut av ungdomspolitikken på grunn av mannens oppførsel.

Njåstad sier moderpartiet har kjent til varslene og FpUs håndtering av disse i lengre tid, men at Frps organisasjonsutvalg først har gått inn i saksbehandlingen de siste månedene.

– Hvor alvorlige har sakene vært?

– Det er for tidlig å si. Vi har kjent til at det har vært saker, så er det først nå vi har fått oversendt helheten og da kan gjøre en vurdering av helheten når vi er ferdig med å saksbehandle. Men vi er i en innledende fase med å se på denne saken.

– Burde dere kjent til innholdet tidligere når du ser hvor alvorlige varslene er?

– Nei, vi har kjent til at FpU har håndtert dem på en ryddig måte.

– Hvordan kan du være sikker på at de har blitt håndtert på en ryddig måte når det viser seg at det har kommet fire varsler mot samme person, og ett av dem omhandler et lovbrudd?

– Det er fordi vi har løpende kontakt med FpU og fordi vi har forsikret oss om at de ivaretar alle parter, sier Njåstad.

Leirstein trakk seg fra alle verv

Daværende parlamentariske nestleder og justispolitiske talsperson Ulf Leirstein (Frp) valgte å trekke seg tidligere i år etter at NRK avslørte at Leirstein har sendt hardporno til en 14-åring, og i en sms til en 30 år gammel kvinne foreslått trekantsex med en 15-åring.

I ettertid har det også kommet frem at arrangørene for en sommerleir for unge politikere satte egen sikkerhetsvakt på Leirstein for å unngå at unge jenter skulle komme i en situasjon der de kunne bli utsatt for seksuell trakassering.