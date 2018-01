Aftenposten: FpU definerte Leirstein som «sikkerhetsrisiko» på ungdomsleir

– Jeg vil beskrive oppførselen som pågående overfor enkelte kvinnelige deltagere. Det var derfor vi tok det opp med ham, sier Espen Teigen (25) til Aftenposten.

Espen Teigen var en av dem som reagerte på Leirsteins oppførselen på FpUs sommerleir i 2012. Foto: Børge Sandnes / Frp

Det var i august 2012 at stortingspolitiker Ulf Leirstein var på sommerleiren til Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) på Sørlandet. Der ble det åpnet for at deltakerne over 18 år kunne nyte alkohol.

I løpet av kvelden skal flere ansvarlige ha sagt tydelig fra til Frp-toppen at de reagerte på hans pågåenhet overfor enkelte deltakere.

Aftenposten skriver at en beruset Ulf Leirstein også skal ha fått advarsler og blitt bedt om å forlate hytta til en kvinnelig deltaker.

– Sikkerhetsrisiko

Tidligere denne måneden trakk Leirstein seg fra alle tillitsverv i partiet. Det skjedde etter NRKs avsløringer om at Leirstein i 2012 sendte pornografisk materiale til en ung partifelle, og at Leirstein også foreslo overfor en tredjeperson å invitere en da 15 år gammel gutt med på trekantsex.

Etter hendelsene på sommerleieren i 2012 endret ungdomspartiet retningslinjene slik at de sluttet å invitere tidligere partitopper som Leirstein til gratis deltakelse på leirene.

Nåværende bystyrepolitiker i Trondheim, Mats Ulseth Ramo (27), var innleid av staben på sommerleieren i 2012. Han sier til Aftenposten at Leirstein tidlig ble kartlagt som en sikkerhetsrisiko.

– Han fikk flere advarsler utover kvelden for ufin oppførsel mot unge jenter, og det endte med at det ble satt et eget stabsmedlem til kun å følge med på hva Ulf gjorde den kvelden. Dette for å hindre at det skulle oppstå situasjoner der unge jenter ble utsatt for seksuell trakassering, sier Ramo til avisen.

– Ikke ulovlig

Leirstein bedyrer at det ikke er snakk om ufin oppførsel fra hans side. Han forteller til Aftenposten at hendelsen inne på hytta handlet om å hjelpe en kvinne som var fortvilt, og at en vakt var med ham hele tiden for at det ikke skulle bli oppfattet galt.

– Det kan godt hende jeg har sittet på en fest og vært pågående, men det er vel ikke ulovlig. Hadde det vært ille, ville det vært et varsel på meg, sier Leirstein.