Fransk statsadvokat: – Drapsmannen utleveres til Norge i mars

Siden svenske Makaveli Lindén ble pågrepet i Dijon i slutten av oktober, har norsk politi ventet på å få hente ham.

Nå sier den franske statsadvokaten Pascal Labonne-Collin at han sannsynligvis kan utleveres til Norge andre halvdel av mars.

STATSADVOKAT: Pascal Labonne-Collin forventer utlevering i løpet av en måned. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– Franske myndigheter besluttet å utlevere ham i januar. Beslutningen er nå oversatt til svensk og vil bli forelagt Lindén i løpet av denne eller neste uke. Med mindre han motsetter seg utlevering, går det én måned før norske myndigheter kan komme å hente ham, sier Labonne-Collin.

Makaveli Lindén er siktet for drapet på Heikki Bjørklund Paltto på Majorstuen i Oslo 15. oktober i fjor. Han har innrømmet drapet. Han er også siktet for ran, og mistenkt for å ha drept en kvinne i Belgia mens han var på flukt.

– Har tatt lengre tid enn ventet

POLITIADVOKAT: Christian Hatlo ved Oslo politidistrikt. Foto: NRK

Politiadvokat Christian Hatlo forteller at norsk politi er så godt som ferdige med etterforskningen av saken. Det eneste som gjenstår er et siste avhør. I tillegg skal sakkyndige vurdere om han er strafferettslig tilregnelig.

– Vi har aldri fått noen dato fra franske myndigheter, men synes utleveringsprosessen har tatt lengre tid enn ventet, sier han.

Funnet bevisstløs

8. februar meldte TV2 at Lindén ble funnet livløs på cella og fraktet til sykehus i Lyon. Det er fortsatt uklart nøyaktig hva som skjedde, men ifølge Labonne-Collin skal han ha mistet bevisstheten etter å ha tatt medikamenter.

– Han har vært en vanskelig innsatt, som har gått på medisiner. Vi vet ikke noe mer enn at han har fått i seg for mye. Han ble transportert til sykehus, og lå i koma i flere dager, sier Labonne-Collin.

Dette var i januar. Fortsatt er han innlagt på en overvåket sykehusavdeling i Lyon.

Forsvarer: – Dramatisk situasjon

Lindéns forsvarer, Øystein Storrvik, forteller at hans kollega Darja Jamina var i Lyon i forrige uke. Der hadde hun et møte med klienten.

FORSVARER: Storrviks kollega har besøkt Lindén på sykehuset. Foto: Ketil Kern / NRK

– Han er bevisst og snakker, men det er klart dette har vært en dramatisk situasjon for ham. Ut over det kan vi ikke vurdere hans medisinske situasjon, sier Storrvik.

Storrvik håper klienten kan få være i varetekt på sykehuset til han blir utlevert til Norge. Han sier forholdene i fengsel har vært vanskelige.