Sent på kvelden den 30. juli ble ordene «Tyster Jonas» sprayet flere steder i byen. Ved ett av tilfellene tok et vitne bilder av en bil som skal ha blitt benyttet under hærverket.

Etter det NRK får opplyst, knyttes denne bilen til den tredje siktede i saken, en 32 år gammel mann fra Hønefoss.

Etter drapet skal fotografen som tok bildene blitt innkalt som vitne av politiet.

Tipset politiet samme kveld

NRK har snakket med vitnet. Han ønsker ikke å ha navnet sitt på trykk.

Han forklarer at en bil kom inn og parkerte på en parkeringsplass i Hønefoss sentrum.

To personer hoppet ut. Vitnet sier til NRK at han reagerte på oppførselen de viste.

Han bestemte seg derfor for å følge med på dem.

– De oppførte seg som to småbarn, som kikket seg rundt for å se at ingen fulgte med på dem. Da jeg så at de tok opp en sprayflaske, ringte jeg politiet, sier vitnet til NRK.

Vitnet sier at han allerede samme kveld sendte politiet et blide av bilen de kom i. I tillegg sendte han over registreringsnummeret og beskrivelser av personene.

Ifølge vitnet fikk han ikke noe tilbakemelding på tipset han sendte inn, sier han til NRK.

Politiet ønsker ikke å kommentere bildene, eller om de knytter 32-åringen til taggingen.

Politiinspektør Odd Skei Kostveit vil ikke kommentere bilen som ble avbildet i forbindelse med hærverket.

De bekrefter overfor NRK at det ble sikret en sprayboks og hansker ved ett av stedene hvor det ble sprayet den 30. juli.

– Det er riktig at det er beslaglagt, men jeg kan ikke gå inn på resultatet av de tekniske undersøkelsene, uttalte politiinspektør Odd Egil Kostveit på tirsdag.

Den pågrepne 32-åringen har fått oppnevnt Andrea Wisløff som forsvarer.

– Han erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til drap. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier hun til NRK.

Publiserte bilde

Den var den 17. august at Jonas Henriksen ble funnet drept ved Nes i Ådal. Det ble starten på en stor og omfattende drapsetterforskning.

Noen dager senere publiserte Dagbladet et bilde som vitnet hadde tatt.

Det var først da vitnet ble kontaktet av politiet. Den 24. august var han inne til politiavhør, sier han til NRK.

– Jeg vet ikke hvem de to er, men jeg fortalte politiet om det jeg hadde sett, sier han til NRK.

Fotografen sier han sendte bilder av bilen og registreringsnummeret til politiet. Etter drapet ble han innkalt til avhør, sier han til NRK. Foto: Privat

Jonas så bildene

Den tredje august, fire dager etter hærverket, skal Jonas Henriksen selv ha fått sett bildene, får NRK bekreftet.

Dette skjedde etter at en nær venn av Jonas fikk tilsendt bildene fra vitnet. NRK har vært i kontakt med vennen, som ikke ønsker å kommentere saken.

Politiet ønsker ikke å kommentere hva slags relasjon det er mellom Henriksen og 32-åringen, men etter det NRK får opplyst, skal de to ha kjent hverandre.

De skal ikke ha vært venner, men hatt flere felles bekjente i Hønefoss-området.