Jonas-saken: Svogerens barndomsvenn er drapssiktet

Drapet på Jonas Aarseth Henriksen har rystet hele Hønefoss og landet. Fem menn er siktet for drapet. Alle fem nekter straffskyld.

Tre av mennene bor i Hønefoss-området og har blitt løslatt fra varetekt.

Disse var før drapet involvert i diverse hendelser som politiet mener var bestilt av samme mann. En mann i 30-årene fra Noresund.

– Jeg går ikke og er redd hver dag. Det gjør jeg ikke. Men ... Det er klart at det er ekkelt at fire av fem er løslatt. Hvor tre av de hører til i distriktet her, og du kan møte på dem hvor som helst. Det syns jeg er ekkelt, sier Ida Aarseth Pedersen, søsteren til Jonas.

– Spesielt det at han som politiet mener er hovedmannen er løslatt. Det kan hvem som helst skjønne er at belastende, sier Mats Arne Pedersen.

Ida Aarseth Pedersen og Mads Arne Pedersen kan risikere å møte en av de siktede i nærområdet. Foto: Caroline Utti / NRK

Tøft

En av de tre er også en barndomskompis av Mats. Mannen er i midten av 30-årene og er fra Jevnaker. Han var den siste som ble pågrepet og den første som ble løslatt. Ringerikes Blad omtalte saken først.

Det at en person paret kjente såpass godt er siktet, har vært tøft.

– Det er jo veldig spesielt at en du har fortalt at døra alltid står åpen for, og som har vært på besøk, vært i bursdagen til dattera vår, plutselig er en av dem, sier Ida.

– Nå vet vi ikke hva slags rolle han har hatt, men en rolle har han uansett hatt. Og det at han er en av de som har påført oss en smerte for resten av livet, det er tungt å håndtere.

Barndomsvennen er ikke dømt og er løslatt fra varetekt. Han har fortsatt status som siktet for drap eller medvirkning til drap. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Ikke pratet sammen

Jonas Aarseth Henriksen ble banket opp i mars på vei til bilen. Like etter dette kjørte Mats til det lokale bilopphuggeriet for å lete etter en bil som Jonas hadde sett. Da var den nå siktede barndomskompisen med.

At han selv ikke den gangen fortalte hva han visste om saken, er noe Mats har tenkt en del over.

– Han har visst om et eller annet. Han hadde mulighet til å komme til meg eller til Jonas. Og det gjør meg forbanna, sier Mats.

HYLLER JONAS: Mats har sløyfa som ble laget for å minnes Jonas, på en av bilene sine. Foto: Caroline Utti / NRK

Siden siktelsen har han ikke pratet med kompisen.

– Jeg har hørt null og niks. Ida prøvde å ta kontakt via advokaten, men han var ikke interessert, så det sier vel sitt.

– Det er liksom null verdighet igjen å spore hos den personen da. Spør du meg, da synker du lavt, altså, sier Mats.

Mannen blir representert av forsvarer Ole Magnus Strømmen. Advokaten har blitt forelagt alle uttalelsene i denne saken.

– Vi forventer at siktelsen på medvirkning til drap blir henlagt. Utover dette har klient ingen kommentar, sier Strømmen til NRK.

Vil stå opp for Jonas

Ida har vært på alle fengslingsmøtene for de fem siktede. Det har vært viktig for henne.

– Det gjør jeg for å vise at jeg står opp for Jonas. Det kommer jeg alltid til å gjøre. Jeg kommer til å være med på alt jeg får lov til å være med på. Jeg skal gjøre mitt for at han skal få rettferdighet, sier lillesøsteren.

Ida Aarseth Pedersen ønsker å gjøre alt hun kan for at broren skal få rettferdighet. Foto: Caroline Utti / NRK

Fortsatt er ikke politiet ferdig med sin etterforskning, men det er ventet at de blir ferdig i løpet av mai. Da vil saken sendes over til statsadvokaten, som vil vurdere om det skal tas ut tiltale.

– Jeg prøver å ta en dag av gangen. Ikke tenke så mye på det. Jeg vet at det kommer til å bli tøft. Håper at Jonas får rettferdighet. Men man må jo ha i bakhodet at det ikke alltid blir sånn, avslutter Ida.