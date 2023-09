Bare timer etter at Jonas Henriksen ble funnet drept, ransaket politiet boligen til en av mennene som nå er siktet for drapet.

Det bekrefter politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Henning Klauseie overfor NRK.

Politiet ble varslet om en hendelse i Rena sentrum klokken 21 om kvelden

Noen fotgjengere hadde reagert på at en bil kom borti dem i Rena sentrum. Da skal den nå siktede 28-åringen ha truet dem.

– Fotgjengeren hadde reagert med et litt offensivt kroppsspråk mot bilen, og da hadde det oppstått en konfrontasjon mellom fotgjengeren og bilisten, sier Klauseie til NRK.

Klauseie sier bilen hadde forlatt stedet da politiet kom. De fornærmede forklarte hvem de mente hadde truet dem.

Mannen som ble navngitt er den samme som nå er siktet for drap.

Jonas Aarseth Henriksen ble funnet død ved en hytte i Nes i Ådal 17. august. Det ble først omtalt som et mistenkelig dødsfall, men viste seg senere å være et drap. Foto: Lokman Ghorbani

Ransaket boligen

– Vi reiste hjem til han på Rena. Han sa han ikke hadde kjørt noen bil denne kvelden. Vi gjorde en ransaking uten at vi fant noe som kunne settes i sammenheng med denne konfrontasjonen i Rena sentrum, sier Klauseie.

NRK har fått opplysninger om at det skal ha blitt truet med våpen ved hendelsen i Rena sentrum, men dette vil ikke politiet bekrefte.

– Vi har fått noen opplysninger om at det har vært en gjenstand, men vi har utestående avhør her, og ønsker ikke å påvirke vitner, sier Klauseie.

Henning Klauseie, politiadvokat i Innlandet politidistrikt. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Han sier 28-åringen hadde vært irritert over at politiet var der, men at han ikke gjorde noe som forstyrret politiets arbeid.

– Hva tenker dere om at dette er personen som ble pågrepet for drap fire uker senere?

– Dette er informasjon som politipatruljen ikke hadde da de var og ransaket der. Så det blir en form for etterpåklokskap. Patruljen gjorde det de skulle ut fra trusselepisoden. Det var den de agerte ut fra, svarer han.

Tips NRKs krimgruppe: Har du informasjon om denne saken eller andre krimsaker? Ta kontakt med NRKs krimgruppe. Du kan tipse oss på e-post eller gjennom NRKs krypterte varslertjeneste. Her kan du tipse oss anonymt. Vi behandler for øvrig alle tips konfidensielt, i tråd med Vær varsom-plakatens regler om kildevern.

Pågrepet

28-åringen ble pågrepet på Rena torsdag i forrige uke, på dagen fire uker etter drapet. Etter det NRK får opplyst, hadde politiet fulgt med på ham i flere dager før pågripelsen.

– Vår straffesak ble opprettet ut på natta 18. august. Og det er i tiden etter det at det var mulig for andre politidistrikt å se at vi hadde denne personen involvert i en sak hos oss, sier Klauseie.

– Men en av personene som nå er siktet for drap hadde et besøk av politiet samme dag som drapet hadde skjedd?

– Slik det beskrives er det en nærhet i tid her, men det var ukjent for politiet at noe hadde skjedd i Sør-Øst som involverte ham, svarer Klauseie.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld og har ikke ønsket å la seg avhøre av politiet. I forrige uke ble han varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

NRK har vært i kontakt med Advokatkontoret Elden og mannens forsvarere. De har ikke besvart våre henvendelser.

Politiinspektør Odd Egil Kostveit sier trusselhendelsen på Rena er noe de undersøker opp mot drapssaken.

– Den hendelsen etterforskes i utgangspunktet av Innlandet politidistrikt, hvor den hendelsen skjedde. Vi har godt samarbeid med Innlandet, og ser selvsagt den som en relevant hendelse i forhold til vedkommende som er siktet, sier Kostveit til NRK.

Det siste kjente livstegnet fra Jonas Henriksen, skal være da han sendte et kartutsnitt som et bilde til noen kollegaer like før klokken ni på morgenen. På ettermiddagen fant de ham død i bilen sin på Nes i Ådal.