På torsdag ble 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal. Politiet mener han ble drept.

Helt åpent på offentlige steder rundt om i Hønefoss er det tagget «Tyster Jonas». NRK har sett bilder fra åtte steder, men det skal være enda flere.

NRK har vært i kontakt med personer som sto Henriksen nær. De forteller at han mente taggingen handlet om ham selv, og at han var redd etter at han oppdaget den.

Skriblingen skal ha skjedd for noen uker siden.

Jonas Aarseth Henriksen ble funnet død, torsdag ettermiddag. Foto: PRIVAT

Klar over taggingen

Politiet er klar over taggingen og har det som en del av sin etterforskning. De ønsker informasjon fra publikum som kan ha observert hvem som sto bak eller andre observasjoner.

– Det vil være helt naturlig for oss nå å se om det kan være en sammenheng, sier politiadvokat Tine Henriksen til NRK.

Hun understreker at politiet etterforsker bredt, og at det ikke trenger å være en sammenheng mellom tidligere saker og drapet som nå har funnet sted.

De ønsker all informasjon som kan være relevant.

Se bilder av taggingen:

NRK har valgt å sensurere deler av taggingen fordi den også omtaler andre personer i kretsen rundt drapsofferet Jonas Aarseth Henriksen.

På jakt etter vitner

Politiet jobber nå med å kartlegge nøyaktig hvor Jonas Henriksen ble drept.

– Det er viktig for oss, sier politiadvokaten.

Politiet jobber nå etter flere hypoteser og er på jakt etter vitner etter drapet.

– Det er kommet en rekke tips i saken og politiet jobber med gjennomgang av den informasjonen vi fortløpende henter inn gjennom både avhør av vitner og gjennomgang av materialet, sier politiadvokat Henriksen.

Politiadvokat Tine Henriksen. Foto: JON PETRUSSON

– Vi er interessert i informasjon som kan belyse saken, og ber om at personer som har informasjon som kan være relevant tar kontakt med politiet. Vi ønsker opplysninger i noen konkrete områder og tidsrom, sier politiadvokaten.

Politiet kan bekrefte at Jonas Aarseth Henriksen hadde status som fornærmet i saker som har vært eller er under etterforsking.

Skal ha blitt overfalt

I juli 2021 skal noen ha kastet brannbomber mot en bobil som sto parkert utenfor bygget firmaet leide.

Så i vinter skal Henriksen ha blitt overfalt grytidlig på vei til lastebilen sin. To menn banket ham så voldsomt at han ble lagt inn på sykehus, har Henriksen skrevet på sosiale medier.

Familien er glad for at politiet ser nærmere på taggingen.

– Vi er veldig glade for at politiet ser disse sakene i sammenheng nå. Og har all fokus på å støtte og hjelpe politiet i den grad vi kan det med å løse saken. Og politiet setter inn alle ressurser for å løse saken så fort som mulig, sier stefar Ivar Borgen, talsmann for familien.

Stefar Ivar Borgen er sterkt preget etter drapet av stesønnen. Foto: Jon P Petrusson / NRK

Tidslinje over drapssaken: Jonas Aarseth Henriksen ble funnet død Jonas Aarseth Henriksen ble funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ådal, torsdag ettermiddag.

Mistenkelig dødsfall Politiet gikk ut med at dødsfallet ble etterforsket som et mistenkelig dødsfall, fredag kveld.

Etterforskes som drap Etter at politiet fikk den foreløpige obduksjonsrapporten, valgte de å etterforske det som drap. Politiet bekrefter også lørdag formiddag at Jonas Aarseth Henriksen har status som fornærmet i flere straffesaker.

På jakt etter vitner Politiet ber personer som har kjøretøy med dashbordkamera som i tidsrommet torsdag 17. august mellom 05.00 og 18.00 har kjørt disse strekningen om å ta kontakt med politiet;

E16 Hallingby til Nes i Ådal

Fylkesvei 2320 Bjonevika – Bjoneroa

Fylkesvei 245 Jevnaker – Fluberg brua Vis mer