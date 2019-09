Karen Beate Sandvold og hennes fire år gamle datter fikk heldigvis bo hos kjente, da flyet ikke gikk som planlagt. Foto: privat

Mandag ble det kjent at flyselskapet Thomas Cook hadde slått seg konkurs, noe som førte til stor usikkerhet blant Ving-kunder på reise. At tre Thomas Cook-fly er satt på bakken skaper fortsatt trøbbel for Ving sine kunder.

Karen Beate Sandvold og hennes fire år gamle datter skulle reist hjem med Ving og Thomas Cook sent i går kveld, men har fortsatt ikke kommet seg hjem fra ferieturen i Tyrkia.

Mandag fikk de nyheten om at flyselskapet Thomas Cook hadde gått konkurs, og ble usikre på hvordan de skulle komme seg hjem. Lettelsen var derfor stor da de tirsdag fikk beskjed at alle avganger skulle gå som normalt.

– Vi dro derfor på flyplassen til klokken 22 i går kveld, flyet skulle gå klokken 00.20. Noen minutter etter at vi hadde kommet på flyplassen, fikk vi melding fra Ving om at flyet var forsinket, men de som jobbet på flyplassen sa det var kansellert. Men vi fikk ingen beskjed fra Ving, så da stod vi der, forteller Sandvold.

– For dårlig informasjon

Flyet var i utgangspunktet fullt med nordmenn som hadde vært på ferie i Tyrkia. Ifølge Sandvold betalte en barnefamilie rundt 40.000 kroner for å komme seg hjem med et annet fly.

– Jeg så for meg en natt på flyplassen med en 4-åring, men vi var så heldige å treffe på kjentfolk som har leilighet i Belek. Vi fikk bli med dem og sove over der.

– Vi fikk ingen informasjon fra Ving etter meldingen om forsinkelser. I dag tidlig våknet vi til en melding fra Ving om at flyet vårt hadde fått ny avgangstid klokken 03.00 natt til torsdag. Det er for dårlig at Ving ikke greide å kommunisere at flyet var kansellert, sier Sandvold.

Det gikk altså over ti timer fra de reisende fikk høre at flyet var forsinket til de fikk ett nytt tidspunkt for avreise. Den nye avgangen er satt opp hele 27 timer etter oppsatt avreise.

Denne tekstmeldingen fra Ving ble sendt ut til kundene ti timer etter første beskjeden om forsinkelser.

Punget ut for nye billetter

Men Sandvold har ingen tro på at den oppsatte avgangen går som planlagt og har derfor betalt rundt 4000 kroner for at hun og datteren skal fly til Oslo med et annet fly i kveld. Egentlig skulle de flydd til Trondheim, men ingen fly går dit i dag. De har derfor ordnet seg overnatting hos kjente i Oslo.

– Alt blir så usikkert når det er så dårlig informasjon. Jeg reiser sammen med datteren min på fire år, så jeg synes situasjonen er vanskelig.

Sandvold synes det er leit at de to siste dagene i den én ukes lange ferien gikk med til å stresse med hjemreisen. Hun har liten tro på at hun dekt de ekstra kostnadene konkursen og problemene har medført.

– Vi slapp jo heldigvis å bo en ekstra natt på hotell, men jeg har ingen tro på å få igjen penger når et selskap har gått konkurs, sier hun.

Tre Thomas Cook-fly satt på bakken

Årsaken til at Sandvold og andre Ving-kunder ikke har kommet seg hjem, er at tre fly fra flyselskapet Thomas Cook Scandinavia er satt på bakken. Det er juridiske problemer rundt leiekontrakten for flyene som gjør at de er satt på bakken, bekrefter Ving

Informasjonssjef i Ving Norge, Siri Røhr-Staff avviser at de har avlyst avganger, men vedkjenner at de har noen forsinkelser.

På Avinors oversikt over avganger og landinger står imidlertid ankomsten fra Antalya i Tyrkia til Trondheim som innstilt.

Siri Røhr-Staff i Ving-Norge sier Ving har forsinkelser på grunn av at tre fly er satt på bakken. Foto: NRK

– Reisene som er forsinket fra Trondheim skal gå i dag, men ny tid har ikke kommet enda. Alle andre fly har gått som normalt, sier Siri Røhrt-Staff i Ving.

Hun sier hun forstår godt at kundene som har blitt rammer er frustrerte.

– Men vi kan ikke kommunisere noe til kundene våre før vi vet helt sikkert hva som blir utfallet og hvor lang forsinkelsen blir. Når det gjelder den aktuelle flyvningen jobbet vi hele dagen med å få en løsning på plass, dessverre gikk det ikke å få det til i tide.

– Jeg vet at det kom ut informasjon til kundene sent, og dette er selvsagt beklagelig. Det kommer informasjon til de kundene det gjelder om når flyet vil gå. Kunder som har opplevd forsinkelser kan kontakte oss når de kommer hjem for å høre om sine rettigheter ved slike forsinkelser, sier Røhrt-Staff.

Eierne sikrer seg egne verdier

De tre aktuelle flyene er registret i Danmark, men brukes til å fly reisende til og fra ferier fra Norden. Når tre fly er ute av spill betyr det nye problemer for Ving i Norge og Sverige, Tjæreborg i Finland og Spies i Danmark.

Flyene ble satt på bakken blant annet på Mallorca etter at de landet i går.

De tre danskregistrerte flyene er på leiekontrakter inngått av det britiske morselskapet Thomas Cook UK som er under konkursbehandling. Flyene er så leid videre til Thomas Cook Scandinavia. Eierne av flyene gjør nå alt for å sikre seg sine egne verdier inntil det juridiske er avklart og derfor holder de flyene på bakken.