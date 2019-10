Familie går glipp av over 20.000 på grunn av Thomas Cook-konkursen

Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet sier det stort sett er umulig å få penger tilbake etter en konkurs. Foto: Forbrukerrådet

Mandag 23. september ble det klart at flyselskapet Thomas Cook, som blant annet eier charterselskapet Ving, var slått konkurs.

Ved større forsinkelser på flyreiser har man som kunde rett på erstatning. Beløpet endrer seg etter hvor omfattende forsinkelsen er. (Se faktaboks).

Men når et selskap går konkurs, blir det stort sett umulig å få penger man har krav på tilbake, ifølge Forbrukerrådet.

– Når et selskap går konkurs, har de ikke nok penger til å betale regninger og gjeld. Dette er kjedelig, hvis det er slik at mange har store beløp utestående i kompensasjon for forsinkelse og innstillinger for tidligere reiser hos Thomas Cook, sier leder av Forbrukerdialog i Forbrukerrådet Pia C. Høst.

At et selskap går konkurs betyr ikke at du mister retten på pengene dine, men det kan være vanskelige å få de tilbake.

– I norsk rett er staten og de ansatte prioritert. Etter det vil man dekke andre krav hvis det er penger igjen. Ofte er det ikke det, noe som nok vil være situasjonen for dem som krever å få kompensasjonen fra konkursboet Thomas Cook, sier Høst.

Les også: Karen Beate og datteren måtte vente i over ti timer på informasjon fra Ving

Gikk glipp av 23.500 kroner

Da Karina Hansen skulle til Tyrkia sammen med familien, fikk de beskjed om at Thomas Cook-flyet var forsinket. Reisefølget på til sammen seks personer, blant dem to små barn, måtte vente i over fire timer mer enn planlagt, før de endelig kunne sette seg på flyet til varmere strøk.

– Vi skulle egentlig fått tilbake 23.500 kroner fra Thomas Cook som følge av forsinkelsen, sier Hansen.

En forsinkelse på fire timer utløser altså 400 euro per person i kompensasjon, og til sammen utgjør dette 23.500 kroner for reisefølge på seks personer.

Familien skulle gjerne ha fått tilbake pengene de i utgangspunktet hadde krav på.

– Det er sårt at så mange tusen har gått tapt. Det ble en dårlig start på ferien, og i tillegg avsluttet vi med forsinket flyreise også, sier Hansen.

I slutten av september ble det klart at flyselskapet Thomas Cook var slått konkurs. De som har krav på erstatning etter forsinkelser stiller bakerst i køen når det gjelder å få utbetalt penger. Foto: INA FASSBENDER

Representerer over 1400 passasjerer

Flyhjelp er et selskap som mot betaling hjelper flypassasjerer med å innhente økonomisk kompensasjon ved flyforsinkelser.

De opplyser at de representerer over 1452 passasjerer i Norge, Sverige og Danmark mot konkursrammede Thomas Cook. Til sammen skylder Thomas Cook disse passasjerene over fem millioner kroner, ifølge selskapet.

– Blant disse har vi rundt 400 norske passasjerer. De har samlet sett 1.370.000 kroner til gode fra Thomas Cook. Dette er noe som ergrer mange passasjerer. Folk har jo en rettferdighetsfølelse, og man vil gjerne ha det man har krav på, sier markeds- og pressesjef i Flyhjelp, Alex Kirkeberg.

Betal med kredittkort

– Krav om kompensasjon må rettes direkte til flyselskapet. I dette tilfellet må du kreve pengene av konkursboet i Storbritannia. Det gjør det ikke enklere, sier Høst i Forbrukerrådet.

Hun mener at for den vanlige forbruker er det veldig vanskelig å vurdere om et selskap er på konkursens rand eller ikke.

– Det kan derfor være lurt å gjøre ett nettsøk om flyselskapet før du bestiller flybilletter. Media skriver ofte om selskap som sliter, men det betyr ikke at selskapet faktisk vil gå konkurs, men det kan være et varsel.

Hun har ett råd å gi til reisende:

– Betal flybilletter med kredittkort. Da er du sikret å få billettprisen igjen av banken, hvis reisen ikke blir noe av. Har du kjøpt pakkereise er du også garantert hjemreise gjennom reisegarantifondet.

– Forstår frustrasjonen

Spørsmål fra pressen til Thomas Cook henvises til luftfartstilsynet i Storbritannia. NRK har bedt dem kommentere erstatningene som trolig går tapt.

De skriver i en e-post at de forstår frustrasjonen til Thomas Cook sine kunder som har krav på erstatning, og at gjelden til Thomas Cook gjør at de aktuelle kundene trolig aldri vil få pengene sine.