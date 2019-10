Petter Stordalen inn som eier i Ving

Stordalen ble møtt med jubel og stor applaus da han entret scenen foran de ansatte på Vings hovedkontor i Stockholm i formiddag.

Stordalen strakte armene i været og ropte:

– Da jeg kom ned trappa her, kjente jeg at jeg fikk gåsehud. Jeg som hele livet har snakket om kultur – dette er det jeg elsker, dette er kultur!

På forhånd hadde Vinggruppen i Norden, bestående av Ving Norge, Ving Sverige, Globetrotter, Spies i Danmark, Tjäreborg i Finland, samt Thomas Cook Airlines Scandinavia, innkalt til pressekonferanse for å presentere de nye eierne.

Petter Stordalen, som gjennom selskapet Strawberry Holding AS har eid blant annet hotellkjeden Nordic Choice Hotels i mange år, gikk nylig inn forlagsbransjen med selskapet Strawberry Publishing.

Nå har han altså også gått inn i reiselivsbransjen.

– Denne dealen er helt spesiell

Petter Stordalen-kontrollerte Strawberry Group og to oppkjøpsfond, svenske Altor og Hurtigruten-eier TDR Capital, kjøper opp hele chartervirksomheten til Thomas Cook i Norden.

Strawberry Group og Altor kjøper 40 prosent hver av selskapet, og TDR Capital kjøper de resterende 20 prosentene.

– I dag må dere leve med min svorsk. Den er definitivt ikke så bra som Skavlans, men den får jobben gjort, sier Stordalen.

– Jeg har gjort mange dealer gjennom livet, men denne er helt spesiell. Denne forener hjerte og hjerne. Jeg har mye hjerte, og så har jeg fått med noen partnere som har mye hjerne – en perfekt kombinasjon.

MØTT MED APPLAUS: De Ving-ansatte møtte Petter Stordalen med applaus og jubelrop da han ankom pressekonferansen. Foto: Janerik Henriksson/TT / Janerik Henriksson/TT

«Operasjon Bernie»

23. september slo Ving-eier Thomas Cook Group seg konkurs.

– Det var da vi begynte med «Operasjon Bernie»: Vi skulle ta Ving tilbake til nordiske hender, sier Stordalen til trampeklapp fra de ansatte.

Han kommer samtidig med tydelig kritikk av Vings tidligere eier.

– Ving har alltid vært et solid selskap, men noen over tok ut pengene hele tiden. De formerlig drenerte Ving for det Ving var. Selskapet ble tømt for milliarder. Ving gjorde alt riktig, Thomas Cook gjorde alt feil, slår han fast.

MED MASKOT OG ANSATTE: Petter Stordalen poserte sammen med Ving-ansatte, konsernsjef Magnus Wikener og sjiraffen Lollo, som sammen med bamsen Bernie er Vings maskot. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Attraktiv for kjøpere

Da Thomas Cook gikk konkurs, var det imidlertid en omfattende ryddejobb som skulle gjøres før fremtiden til datterselskapene kunne bli avklart: Thomas Cook-gruppen, med flyselskap, hotellkjeder og reisebyråer, ville bli stykket opp og solgt.

En attraktiv del av Thomas Cook-gruppen har vært Thomas Cook Northern Europe, som Ving Norge er en del av.

I motsetning til morselskapet, går nemlig Thomas Cook Northern Europe med overskudd.

– Jeg tror Ving, Spies og Tjæreborg er en meget sunn del av Thomas Cook-gruppen. Det er selve kronjuvelen i Thomas Cook, og jeg tror helt klart det er en mulighet til å selge den nordiske delen, så det kan komme penger inn til boet, sa Ole Kirchert Christensen, redaktør for det danske bransjenettstedet Check-in, til NRK etter konkursen.

Det er konkursboet til Thomas Cook i Storbritannia som står for salget.