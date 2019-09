Ving-reisende etterlyser mer informasjon

Begge to sukker oppgitt over mangelen på informasjon når NRK snakker med dem mandag morgen.

– Jeg hadde lest at Thomas Cook var konkurs, men all informasjon fra Ving gikk jo på at reisen kom til å gå som normalt, sier Hanne Nyrem Karlsen.

Ved tretiden i natt var det klart at verdens eldste reiseselskap er konkurs. Alle selskapets flyavganger er innstilt, og rundt 600.000 reisende, som i øyeblikket er på ferie i regi av Thomas Cook verden over, er strandet. I Norge er Ving heleid av Thomas Cook, men kan overleve Cook-konkursen.

Var på vei til Hellas

Rundt 9.000 norske turister er på ferie med Ving, men Karlsen ble altså ikke en av dem selv om det ganske lenge så ut til at hun skulle komme seg til Hellas.

Hun forteller at hun fikk sjekket inn og fikk bagasjelapp da hun kom til flyplassen.

– Det kunne vel umulig være så vanskelig å sende oss en mail eller en tekstmelding, sier Hanne Nyrem Karlsen Foto: Privat

– Først ved innsjekkingsområdet sto det et skilt om at man ventet på mer informasjon.

Etterpå kom det en mann som sa at han ikke visste noe, men som kunne fortelle at det nok ikke ble noen avreise på grunn av konkursen.

– Så til slutt dro jeg like godt hjem. Hverken i Ving-appen eller på Facebook eller noe annet sted var det noe mer informasjon. Jeg syns jo de kunne informert oss om reisegarantifondet og slike ting. Vi var det eneste flyet Ving skulle ha ut i dag, det kunne umulig være så vanskelig å sende oss en mail eller en tekstmelding, sier hun.

Nå leter Karlsen etter et annet reisemål i varmen. Hun skulle dratt til Hellas i dag, men håper hun nå får tilbringe feriedagene et annet sted enn i Oslo.

Informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving sier til NRK at de nå sitter i krisemøte.

– Vi må prioritere å få ut informasjon til kundene våre, sier hun.

Spent på om hun kommer seg hjem fra Mallorca

På Mallorca sitter Nina Mangerud sammen med mann og barn og lurer på om de kommer seg hjem i morgen, som planlagt.

– Vi har fått en SMS fra Ving om at bussen kommer og henter oss i morgen tidlig. Så jeg håper de klarer å få til en løsning. Men vi har ikke fått vite noe mer. Resten av informasjonen finner vi i media, sier hun på telefon til NRK.

Hun regner med å få noe mer klarhet i hva som skjer utover dagen.

– Planen var å bruke denne siste dagen på å bade og kose oss. Nå blir det vel til at hun minste her får bade, så får jeg følge med og ta noen telefoner og finne ut av hva som skjer. Om vi får noen hjelp. På onsdag skal vi jo egentlig tilbake på jobb og barnehage, sier Mangerud.

Møtte opp klokka 06 til innstilt fly

Mona Fjeld fra Ringebu og Elin Høye fra Drammen hadde også møtt opp på Gardermoen ved sekstiden på morgenen i dag. De hadde ikke fått beskjed om at avgangen var innstilt.

Mona Fjeld og Elin Høye har ikke helt gitt opp håpet om å komme seg sørover med et annet fly. Foto: Anja Strønen / NRK

– Jeg hadde lest på lørdag at det var fare for at thomas Cook kunne gå konkurs. Men i og med at vi ikke hadde fått noen beskjed tenkte vi at det dermed vel var slik at flyet skulle gå, sier Elin Høye.

Vi har fått beskjed om å kontakte Ving på e-post, men har ikke fått noe svar. Vi kommer heller ikke gjennom på telefonen.

– Det er surt at ferien går fløyten, sier Mona Fjeld.

De to sier de går og tråkker litt og håper de kanskje kan få komme med et annet fly.

– Men det ser ikke sånn ut, sier Høye.