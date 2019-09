Styret i Vinggruppen har nå besluttet å fortsette flytrafikken i løpet av tirsdag. Dette skriver de i en pressemelding i kveld etter konkursen i den britiske reisegiganten Thomas Cook.

– I morgen tidlig har vi tre fly som tar med kundene våre på ferietur. To fly går fra Oslo lufthavn Gardermoen og et fra Værnes i Trondheim, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff til NRK nå i kveld.

Informasjonssjef Siri Røhr-Staff sier i kveld at trafikken i Ving Norden går som planlagt fra i morgen. Foto: Su Thet Mon / NRK

Informasjonssjefen sier at i morgen vil Ving komme med mer informasjon om hvordan løsningen har kommet på plass.

– Selv om jeg er trist over konkursen til Thomas Cook Group og alle dens ansatte og lojale kunder i mange land, ligger mitt ansvar her i Norden og for Vinggruppens fortsatte reise, sier Magnus Wikner, administrerende direktør i Vinggruppen i Norden.

– Sikrer fortsatt virksomhet

– Siden vi er en uavhengig og lønnsom del av konsernet, har vi allerede vært i stand til å sikre vår fortsatte virksomhet med støtte fra våre banker, långivere og garantister, sier Wikner videre.

Slik så en sms fra Ving til kundene tidligere i kveld. Nå har selskapet sendt ut en pressemelding som lover fortsatt drift fra i morgen. Foto: Gökce Sungur

Thomas Cook Group, hvor Vinggruppen i Norden har vært en uavhengig del siden 2007, kunngjorde i kveld at selskapet hadde begjært konkurs.

Vinggruppen med Ving, Spies, Tjäreborg, Globetrotter og flyselskapet Thomas Cook Airlines Scandinavia, som er egne juridiske enheter, fortsetter virksomheten og trafikken går som vanlig igjen i morgen, tirsdag.

– Vanskelige timer for Ving

I pressemeldingen som kom i kveld etter at Ving avlyste en pressekonferanse de lovet tidligere i dag, skriver de at fullt fokus er nå på å ta vare på de reisende som er berørt av mandagens midlertidig avlyste flyreiser, og nå å sikre at flyene er i lufta allerede på tirsdag.

– Folk kan være trygge på at driften av Ving Norden fortsetter i morgen. Vi i Ving Norge har jobbet intenst det siste døgnet, og nå er vi bare veldig glade. Vi fortsetter å ha fullt fokus på de fantastiske gjestene våre, som har vært utrolig tålmodige og støttende i disse vanskelige timene, sier informasjonssjef i Norge, Siri Røhr-Staff.

Hun sier at de som skulle ha reist i dag kommer til å bli kompensert på en eller annen måte.

Over 9.000 nordmenn er på ferie med Ving akkurat nå, og 85.000 har bestilt tur med selskapet det neste året.