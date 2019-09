Rammet av Thomas Cook-krisen? Dette har du krav på

Natt til mandag ble det klart at forhandlingene mellom reiseselskapet Thomas Cook og kreditorene hadde strandet.

Dermed legger selskapet ned virksomheten med umiddelbar virkning og slår seg konkurs.

Selskapet eier også norske Ving – og i skrivende stund er det vel 9000 nordmenn som er på reise gjennom selskapet. Av disse er 8658 på tradisjonelle charterferier med selskapets egne fly til land som Hellas, Tyrkia, Bulgaria, Albania og Spania, skriver NTB.

Reiseselskapet innstiller alle flyvninger fra Norden mandag, opplyser de i en pressemelding.

– Vi beklager virkelig denne situasjonen og de ulempene som medfører våre kunder. Vi har på veldig kort tid, etter at konkursbegjæringen ble sendt, måtte ventet på beskjed om hvorvidt våre fly kommer opp i luften. Vi har til siste slutt forsøkt å sikre flyreisene til våre reisende, men har raskt innsett at dette ikke er mulig. Alle flyavgangene er derfor innstilt mandag, sier konsernsjef i Vinggruppen i Norden, Magnus Wikner, i pressemeldingen.

Totalt rammes over 6000 nordiske reisende som følger av kanselleringene mandag.

Krav på refusjon

Ving er medlem av Reisegarantifondet, som skal sikre nordmenn i utlandet fra å måtte bli strandet på ferie på grunn av konkurs.

Men for at reisen din skal være dekket av fondet, må det regnes som en pakkereise. Det vil si at reisen du har bestilt, må inkludere minst to reisetjenester fra Ving, som for eksempel fly og hotell.

Da har du krav på å få refundert alle forskuddsinnbetalinger og/eller en alternativ hjemreise.

Når det gjelder sammensatte reiser, altså at du for eksempel har bestilt fly på flyselskapets hjemmeside og hotell gjennom en link til en hotellmotor, kan du kun kreve refusjon for flybilletten, ikke hotellet. Med andre ord, dersom du har kun bestilt fly gjennom Ving, vil du ikke få refundert hotell eller andre tjenester du har kjøpt av andre selskaper.

– Vi har beredskapsplaner for slike situasjoner. Første prioritet er å få folk hjem, når de skal hjem. Vi har god oversikt over hvem som er hvor på reise, sier Aki Viitala i Reisegarantifondet.

– Har fondet nok penger til å refundere eventuelle dyre hjemreiser på de reisende?

– Ja, det skal være midler nok til å dekke hjemreisen, sier Vittalia.

Han anbefaler alle å kontakte dem på e-post slik at de har oversikt over kravene som kommer inn.

For å søke om å få refundert reisen, må reisedokumenter og kvittering på betalt reise fremlegges. Du kan søke om refusjon fra Reisegarantifondet HER.