Forsvarsministeren grillet om skandalekjøp av helikoptre

I 2019 står ni helikoptre Norge har mottatt stort sett på bakken, på grunn av enorme vedlikeholdsbehov og prekær mangel på reservedeler. Fem helikoptre er ennå ikke levert.

Først i 2022 er siste leveranse planlagt, men ingen kan si det med sikkerhet heller.

– Vi har ingen tillit igjen til at produsenten Nato Helikopter Industries (NHI) skal holde tidsskjemaene nå som de har utsatt leveransene så mange ganger tidligere. Vi har likevel en god dialog med produsenten, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) under høringen i dag.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltok i en høring om NH90-helikoptrene på Stortinget i dag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Mangler reservedeler

I 2001 vedtok Forsvarsdepartementet å kjøpe inn 14 nye helikoptre av typen NH90.

Skandalehelikoptrene skulle leveres i årene 2005 til 2008.

Den samlede prisen for Norges NH90-eventyr anslås av Hans Fredrik Grøvan (KrF) som er saksordfører i kontroll- og konstitusjonskomiteen, til 11 milliarder kroner.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen sier han imidlertid ser lys i tunnelen for helikoptrene, men en stor utfordring gjenstår: Å få tak i nok reservedeler.

Tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sa i dag under høringen at det store problemet med helikoptrene nå er vedlikeholdet.

Leverandøren får skylda

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mener det fortsatt er risiko knyttet til leveransen av kystvakthelikoptrene NH90, men er mer optimistisk enn for ett år siden. Bruun-Hanssen deltok i høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite om skandalen.

– Etter min vurdering er det leverandøren NHI som er hovedårsaken til utfordringene med anskaffelsen og innfasingen av helikoptrene. Manglende evne til å levere på tid og kvalitet,

har vært et tilbakevendende tema siden 2004, sa forsvarssjefen.

I en pause under høringen på Stortinget om NH90-helikoptrene i dag. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen i samtale med komiteens leder Dag Terje Andersen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Han vedgikk likevel at Forsvaret også manglet folk med kompetanse til å følge opp kontrakten, men sier at det også viste seg vanskelig å få tak i folk når Forsvarets

logistikkoperasjon forsøkte å ansette flere.

Forsvarets nye NH90-helikoptre er minst 14 år forsinket. I dag ble Riksrevisjonens rapport om anskaffelsen tatt opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Sju forsvarsministre spørres ut

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og hele seks forgjengere måtte møte til åpen høring på Stortinget om skandalekjøpet.

Forsvarsministrene som må svare for skandalekjøpet, er Bjørn Tore Godal (Ap), Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), Grete Faremo (Ap), Espen Barth Eide (Ap), Ine Eriksen Søreide (H) og altså sittende forsvarsminister Bakke-Jensen (H). Kristin Krohn Devold (H) kommer av praktiske årsaker til en egen høring neste onsdag.

Kraftig refs

Riksrevisjonens rapport la også en stor del av skylden for NH90-problemene på leverandøren, NHIndustries, men refser samtidig Forsvarsdepartementet og Forsvaret.

Riksrevisjonen i 2018:

«Meningen var å velge et helikopter med kjent teknologi. I stedet valgte man et som i praksis var på eksperimentstadiet. Da bestillingen ble gjort, var ikke ett eneste produsert. Produsenten NHI var et selskap uten produksjonserfaring, eid av fire ulike selskaper hjemmehørende i fire ulike land.»

LES OGSÅ: Kontrollkomiteen varsler grundig gjennomgang: – Skandaløst

Kystvakten: – Beredskapen er kraftig svekket