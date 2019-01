Sju forsvarsministre må svare for 14 år forsinkede skandalehelikoptre

– Jeg håper det blir en utdypelse av hvordan man ikke skal inngå en kontrakt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til NRK før høringen. Han leverte i fjor en knusende rapport om de sterkt forsinkede helikoptrene.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og hele seks forgjengere må møte til åpen høring på Stortinget om skandalekjøpet mandag.

– Vi skal snakke med fagfolk, tidligere statsråder og nåværende statsråd for å få svar på hva som har gått galt. For galt har det gått, sier kontroll- og konstitusjonskomiteens leder, Dag Terje Andersen (Ap), til NRK.

Et splitter nytt NH90-helikopter lander på Kjeller i januar i fjor. Da var det minst ti år forsinket, for den siste NH90-maskinen skulle vært levert i 2008. Mandag skal skandaleanskaffelsen opp i en høring i Stortinget. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

14 år forsinket

Det siste av de 14 NH90-helikoptrene som ble bestilt i 2001, skulle vært levert i 2008. 18 år etter kjøpsvedtaket har Norge bare fått levert åtte av maskinene. Seks av dem kan bare brukes til trening.

I tillegg er antall flytimer dramatisk lavere enn ventet på grunn av et uforutsett stort behov for vedlikehold. Prisen for å holde maskinene i luften, har også blitt langt høyere enn ventet.

Og fortsatt er det forsinkelser. Først i 2022 er siste leveranse planlagt, selv om ingen i dag kan si med sikkerhet at den fristen vil bli overholdt, skriver NTB.

Kystvaktens helikoptre vil være fullt ut operative tidligst i 2025, sa kilder i Forsvaret til Aftenposten tidligere i år. Det er i så fall 24 år etter at helikoptertypen ble bestilt.

NH90 skal brukes av både Kystvakten og fregattvåpenet. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvarets mediesenter

Vurderte å avbryte kjøpet

De tekniske problemene har gjort at helikoptrene kan by på svært få flytimer, lav tilgjengelighet og en sterkt begrenset operativ virksomhet.

Gjentatte ganger har forsvarsministre vurdert å si opp kontrakten å bestille andre helikoptre.

– Kontrakten ga ikke noen entydig mulighet for å trekke seg uten vesentlige ulemper. Jeg ser at skiftende forsvarsministre hele denne tiden har vurdert å si opp kontrakten, men har kommet til at det ikke har lønt seg, sier riksrevisor Foss.

Riksrevisjonen kritisk

Riksrevisjonens rapport la en stor del av skylden for NH90-problemene på leverandøren, NHIndustries, men refser samtidig Forsvarsdepartementet og Forsvaret.

– Svak planlegging av et så stort prosjekt med så mange aktører, delleveranser og stort behov for koordinering, har vært en viktig årsak til den svake framdriften, sa riksrevisor Per-Kristian Foss (i midten) da han la frem rapporten om NH90-anskaffelsen. Foto: Andreas Trygstad Nilsen / NRK

Forsvarsministrene som må svare for skandalekjøpet, er Bjørn Tore Godal (Ap), Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), Grete Faremo (Ap), Espen Barth Eide (Ap), Ine Eriksen Søreide (H) og altså sittende forsvarsminister Bakke-Jensen (H). Kristin Krohn Devold (H) kommer av praktiske årsaker til en egen høring onsdag påfølgende uke, ifølge NTB.

NRK har vært i kontakt med samtlige av de sju forsvarsministrene, men ingen av dem vil uttale seg om saken før høringen.