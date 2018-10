Kontrollkomiteen varsler grundig gjennomgang: – Skandaløst

Anskaffelsen av de såkalte NH90-helikoptrene til det norske Forsvaret har ikke vært en enkel prosess.

Helikoptrene skulle egentlig vært levert i perioden 2005-2008, men Forsvaret har så langt bare fått to i endelig versjon. Forsinkelsene har altså stått i kø.

Planlagt siste leveranse er nå 2022, 14 år forsinket, og Riksrevisjonen kom i dag med knallhard kritikk av hele anskaffelsesprosessen i en ny rapport.

En rapport som leses med stor interesse hos medlemmene i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite. Leder Dag Terje Andersen (Ap) lover nå at de vil ta en grundig og kritisk gjennomgang av hele prosessen.

– Vi har ansvaret for å sørge for at det blir påtalt hvis regjeringa ikke gir god nok informasjon til Stortinget. Det som er klart, er at dette er en veldig alvorlig sak som har pågått over mange år, sier Andersen.

– Det er helt utrolig å se hva vi skulle fått når, opp mot hvor lite vi har fått til nå.

Tekniske problemer

Den utenlandske leverandøren får en stor del av skylden for trøbbelet med levering av NH90, men også Forsvarsdepartementet og Forsvaret får betydelig refs i rapporten.

Som følge av tekniske problemer, har helikoptrene bydd på svært få flytimer, lav tilgjengelighet og sterkt begrenset operativ virksomhet.

Også høyere driftskostnader, mer vedlikehold enn ventet og få incentiver hos leverandør til å levere, er poenger Riksrevisjonen tar opp.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), også han i Kontrollkomiteen på Stortinget, mener dette i sum er et eksempel på et «skandaløst forsvarskjøp».

Negativ utvikling

Han sier regjeringa nå må sørge for at Forsvaret lager et annet system for innkjøp, oppfølging og kontroll, slik at man unngår at noe lignende skjer igjen.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener det har vært svikt i mange ledd. Foto: Linn Blomkvist

– Dette burde vært tatt tak i langt tidligere. Når det er svikt i Forsvaret på innkjøpssida, så har ikke dette blitt ryddet opp i på politisk side. Her har det vært svikt i nesten alle ledd, sier Fylkesnes.

Nils T. Bjørke (Sp) mener det er grunn til å stille spørsmål ved om Stortinget har vært godt nok informert underveis i prosessen.

Det er Fylkesnes i SV enig i.

– Det er en tendens til at ting som er vondt og vanskelig for regjeringa, ikke blir informert videre til Stortinget. Det er en veldig negativ utvikling. Stortinget skal ha god informasjon på både godt og vondt.

– Bør være kraftig lærdom

Tillitsvalgt i Norges Offisersforbund, Pål Nygård, sier rapporten slår fast at det har vært «mange kokker og mye søl».

Han er klar på at NH90 er et bra helikopter, men at det har vært mange forhold rundt anskaffelsen som har ført til problemer.

– Nå må man se framover og få lært opp flere folk, slik at man er klar når den totale flåten på 14 helikoptre er operative fra 20202, sier Nygård.

– Så får vi håpe at hele prosjektet blir en kraftig lærdom for fremtidige materiellprosjekt, slik at man ikke går på den samme blemma en gang til.