Tom Hagen anker fengslingskjennelsen

– Vi mener at grunnvilkåret, skjellig grunn til mistanke, ikke er oppfylt, sier Holden.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

– Etter vår oppfatning gir ikke det som politiet presenterte grunnlag for å si at Hagen er den sannsynlige gjerningsmannen, sier Holden videre.

70-årige Hagen ble i går fengslet for fire uker med brev- og besøksforbud, samt to uker i isolasjon, i Nedre Romerike tingrett.

Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen.

Fare for bevisforspillelse

I onsdagens kjennelse heter det at det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis.

De to ukene med isolasjon begrunnes med faren for at Hagen vil kontakte andre involverte via personer han kan møte i fengsel eller gjennom kommunikasjon fra fengselet.

Retten peker på at det er «sannsynlig at det har vært flere involverte i saken».

Kan ikke snakke med Hagen om politiets bevis

Deler av det som politiet la frem i retten onsdag, blir holdt skjult for Hagen selv om hans forsvarer fikk innsyn om opplysningene.

Dermed kan ikke Holden diskutere opplysningene med sin klient.

– Det er ikke uvanlig i alvorlige saker, men det er en krevende øvelse for både klient og advokat, sier Holden til NRK.

Onsdagens rettsmøte startet klokken 12.00 og varte i rundt fire timer. Det er uvanlig lenge til å være et fengslingsmøte.