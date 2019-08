Første angrep på moske i Norge på over 30 år

Politiet i Oslo pågrep lørdag en person etter skyting inne i en moske i Bærum. Så langt er det ikke klart hvilket motiv som ligger bak skytingen.

14. juli 1985. gikk en bombe av i Nor moské på Frogner i Oslo. Ingen ble drept i angrepet, men en kvinne fikk sjokk- og røykskader og det var fare for brann i kvartalet.

Politiet pågrep kort tid etter eksplosjonene en 19 år gammel mann.

Det var siste gang en moske ble angrepet i Norge, men politiet har flere ganger hevet sikkerheten rundt moskeer. Siste gang var etter terrorangrepet i Christchurch på New Zealand i mars i år.

Femti mennesker ble drept i angrep mot to moskeer i Christchurch i mars 2019.

Flere store angrep

Internasjonalt har det vært flere terrorangrep mot moskeer i vestlige land de siste årene.

Før terroraksjonen i New Zealand var det angrepet på en moské i Quebec i Canada i 2017 som ble regnes om det verste mot muslimer i Vesten.

Her ble seks mennesker drept og 35 såret av en gjerningsmann med høyreekstreme sympatier.

I 2017 kjørte en 48 år gammel mann en varebil inn i en gruppe mennesker som sto utenfor moskeen i Finsbury Park i London.

51 år gamle Makram Ali ble drept og ni andre såret. Mannen ble dømt til 43 år fengsel for angrepet.

Imam Ali-moskéen utenfor Stockholm ble totalskadd i en påsatt brann i 2017. Foto: Anders Wiklund/TT / NTB scanpix

Flere angrep i Sverige

I Sverige har det vært flere angrep mot moskeer de siste årene, men ingen er blitt drept.

Natt til 1. januar i år ble det løsnet skudd mot en moské i Malmö. Kulen knuste et vindu, men ingen personer ble skadd.

I 2017 ble en moske i Örebro delvis nedbrent. Politiet pågrep kort tid senere en 20-åring.

Tidligere samme år den største svenske sjiamuslimske moskeen, som ligger utenfor Stockholm, ble totalskadd i brann. Ifølge politiet ble brannen påsatt.

Over 300 mennesker ble drept under et terrorangrep mot en moske på Sinai-halvøya i 2017. Utenfor moskeen var det store mengder sko fra de som var blitt drept i angrepet. Foto: AP

Store angrep i den islamske verden

Mange av de største angrepene mot moskeer de siste årene har skjedd i muslimske land som Afghanistan. Egypt, Irak og Pakistan.

Et av de aller største var i november 2017 da over 300 mennesker ble drept i et angrep mot en moske på Sinai-halvøya i Egypt.

Blant angrepene som har fått størst oppmerksomhet var mot Iman Ali-moskeen i Irak 29. august 2003.

Over 80 mennesker ble drept da mot moskeen som huser graven til imamen Ali, et av de viktigste samlingspunktene for verdens sjiamuslimer.