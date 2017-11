Overlevende: – Da skytingen startet i moskeen, brøt kaoset ut

Vitner beskriver i dag de grusomme scenene som utspant seg i moskeen under terrorangrepet i går. Det skulle vise seg at det var det dødeligste angrepet i Egypts moderne historie. Så mange som 305 mennesker ble meid ned og drept av kuler fra terroristene da de var samlet til fredagsbønn. 27 av dem var barn. 128 mennesker ble skadet i angrepet.

Snakker fra sykesenga

Rezk er en av de som er skadet og ligger i sykesenga på sykehuset i Ismailia, som er en større by nærmere Kairo. Mannen er fra Al Arish, den største byen nord på Sinai.

Han var sammen med svært mange andre samlet i Al Rawdah-moskeen i Bir al-Abed, vest for byen Al Arish.

– Alle begynte å løpe da skytingen startet og alle løp inn i hverandre. Det var et kaos som brøt løs inne i moskeen. Jeg klarte å se ti til tjue maskerte menn med militære uniformer skyte rundt seg.

– Bare ondskap

De lokale myndighetene besøkte både moskeen og sykehuset der mange av de overlevende ligger i dag. Både guvernøren og den lokale biskopen viste seg offentlig i dag.

– Terrorisme har ingen identitet. Venn og fiende, det er bare ondskap. Egypt og hele verden må stå samlet, vi må bekjempe terrorisme direkte og med full kraft inntil vi får fjernet ondet, sier guvernøren i Nord-Sinai Abdel Fatah Harhoor.

Guvernøren i Nord-Sinai, Abdel Fatah Harhoor besøkte sykehuset der overlevende etter terroraksjonen i går ligger.

Få timer etter angrepet startet det som president Abdel Fattah al-Sisi, kaller hevn for det blodige terrorangrepet. Han lovet «å hevne martyrene med brutal makt». Luftangrep ble satt i verk mot fjellområdene rundt Bir al-Abed.

Godt organisert angrep

Øyenvitner har også fortalt at angriperne først utløste en bombe, hvorpå de skjøt både mot mennesker inne i moskeen og de som forsøkte å flykte.

Fluktveiene skal ha vært sperret på grunn av brennende kjøretøy. Angriperne skal deretter ha kjørt fra stedet. Fire grupper med væpnede menn angrep menneskene inni moskeen etter fredagsbønnen.

To grupper skjøt mot ambulanser for å avskjære dem, sier et øyenvitne, Mohamed, til Reuters.

Ifølge en uttalelse fra Egypts statsadvokat Nabil Sadeq var 2530 personer involvert i angrepet.

Mistanke mot jihadister

Ingen gruppe har foreløpig meldt at de står bak angrepet, men mistanken rettes mot ytterliggående jihadister, som har vært aktive i området i en årrekke.

Det er første gang en moske blir utsatt for et større terrorangrep i Egypt. Tidligere har terrorangrepene for det meste rammet politi og soldater.

Angriperne var i går utstyrt med et svart banner med en muslimsk trosbekjennelse, noe som betyr at det lignet på flaggene som ekstremistgruppa IS bruker.

