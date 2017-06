Politiet bekrefter: Moskéangrepet vurderes som terror

– Ut fra metode, det som skjedde og de andre tragiske hendelsene som har rammet landet, så mente vi at det var kontraterrorpolitiet som skulle etterforske denne saken, sier Neil Basu i kontraterrorpolitiet under en pressekonferanse etter angrepet i London natt til mandag.

Basu sier også at det er for tidlig å si hva som var motivet for angrepet, selv om det har alle kjennetegn som indikerer et terrorangrep. Politiet har tidligere fått kritikk for å ikke umiddelbart kalle påkjørselen for terror.

Neil Basu i kontraterrorpolitiet berømmer sivile som sørget for at den antatte sjåføren ikke kunne stikke fra stedet før politiet kunne arrestere ham. Du trenger javascript for å se video. Neil Basu i kontraterrorpolitiet berømmer sivile som sørget for at den antatte sjåføren ikke kunne stikke fra stedet før politiet kunne arrestere ham.

– Vi har ingen andre mistenkte, selv om vitner tidligere har beskrevet at det var flere i bilen, så har vi ingen meldinger om dette. Det ser det ut til at mannen handlet alene, sier Basu.

Han understreker samtidig at man likevel ikke kan utelukke at flere er involvert i angrepet på noen måte.

– Det er heller ingen som er knivskadet, sier Basu.

Uklart om dødsfallet skyldtes angrepet

I alt er én person død og ti skadet. Tilstanden til to av de skadde er ifølge politiet alvorlig. Åtte får behandling på sykehus.

– Når det gjelder dødsfallet, så er det for tidlig å si om hans død er direkte et resultat av angrepet. Angrepet skjedde idet mannen allerede fikk førstehjelp på gata, men vi etterforsker om hans død kan knyttes til angrepet, sier politiet.

Ifølge øyenvitner som har snakket med BBC skal mannen ha fått et hjerteinfarkt rett før bilen kjørte opp på fortauet. Dette er ikke bekreftet av offisielle kilder.

Politiet oppfordrer folk til å beholde roen og sier politiet har kalt ut ekstra politibemanning rundt om i gatene. Basu sier politiet har undersøkt den hvite varebilen uten å ha funnet sprengstoff eller annet som kan være farlig for publikum.

Kontraterrorpolitiet benyttet også pressekonferansen til å berømme de sivile som holdt igjen den antatte gjerningsmannen på stedet.

– Jeg vil takke de som hjalp politiet med å pågripe mannen på en besinnet og rask måte. De viste en tilbakeholdenhet i situasjonen som er prisverdig, sier Basu.

