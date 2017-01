Omtales som Le Pen-tilhenger og «nerdete enstøing»

Den canadiske studenten Alexandre Bissonnette ble mandag kveld siktet for seks drap etter angrepet på en moske i Quebec.

27-åringen, som er fransk-canadier, ble pågrepet søndag kveld.

Bissonnette var ikke tidligere kjent av politiet, men navnet hans var kjent av grupper som overvåker høyreekstreme.

François Deschamps, arbeider for en gruppe som hjelper flyktninger, skriver at Bissonnette var kjent for mange som høyreekstrem og tilhenger av den franske Nasjonal Front-lederen, Marine Le Pen.

– Det er med smerte og sinne at vi får vite om identiteten til terroristen Alexandre Bissonnette, som dessverre er kjent for mange aktivister i Quebec for å ha hatt nasjonalistiske, pro-Le Pen, og antifeministiske standpunkter ved Laval-universitetet og på sosiale medier, skriver Deschamps på Facebook-siden til «Bienvenues aux Refugiés», «Velkommen til Flyktninger».

En kvinne holder opp et skilt med teksten «Vi er alle mennesker» under en demonstrasjon i Quebec mandag kveld. Foto: CHRISTINNE MUSCHI / Reuters

Studerte statsvitenskap

Bissonnette, som studerte statsvitenskap ved Laval-universitetet i Quebec, var også kjent blant sine medstudenter som høyreekstrem.

– Jeg avskrev ham som en fremmedhater. Jeg tenkte ikke på ham som fullstendig rasist, men han var betatt av rasist-nasjonalistisk bevegelse sier en av hans medstudenter, Vincent Boissoneault, til The Globe and Mail.

Han sier at de ofte støtte sammen over Bissonnettes meninger om flyktninger og hans støtte til Le Pen og Trump.

– Rykte som nerder

– Han pleide å ødelegge ting da han var barn. Han var voldsom, sier Rejean Bussieres, en nabo av som har kjent Bissonnette-familien i 30 år til Washington Post.

Han sier at Bissonnette og hans tvillingbror Mathieu alltid var innesluttede.

Bussieres' 23 år gamle datter, Rosalie, sier at tvillingene hadde et rykte som nerder som var besatt av voldelige dataspill og ble mobbet på skolen.

– De var alltid bare sammen med hverandre. Det er trist. De var alltid alene hjemme, sier hun.