I slutten av juni ble det satt ny varmerekord i Frankrike, da temperaturen ble målt 45,9 grader i byen Gallargues-le-Montreux sørøst i landet.

Forskere fra WWA fortalte tirsdag at den tredager lange hetebølgen, som traff Frankrike i forrige uke, var fire grader varmere enn det en tilsvarende juni-hetebølge ville ha vært i 1900.

– Ekstreme temperaturer slik som vi hadde forrige uke er nå 100 ganger mer sannsynlig enn i 1900, sier en av forskerne bak rapporten, Geert Jan van Oldenborgh.

– Men vi er ikke i stand til å si at dette kun skjer bare på bakgrunn av klimaendringer, legger han til.

Varmeste noensinne

Forrige måned var den varmeste juni-måneden noensinne, tilsier målinger fra EU-klimatjenesten C3S.

Temperaturen på jorden var i gjennomsnitt 0,1 grad varmere enn den forrige rekorden som ble satt i 2016.

Klimaforsker Friederike Otto hos Oxford University sier klimaendringer sannsynligvis gjorde den franske hetebølgen minst fem ganger sterkere enn den ellers ville ha vært.

Hun understreker at modellene er gode til å vise klimaendringer over lang tid, men at de har en tendens til å undervurdere temperaturøkning i mindre skalaer.

Ekstremvarme i India

I India har varmen toppet seg de siste månedene, når temperaturen har blitt målt helt opp mot 48,9 grader.

Varmebølgen og vannmangel har gjort millioner av mennesker desperate, og i flere delstater blir det kjørt ut tanker med vann til innbyggerne.

Sykehusene har rapportert om en økning i varmerelaterte dødsfall, og asfaltveier smelter.

Eksperter sier at dette kan være den nye normalen i Indias allerede overfylte byer, ifølge Npr.

NEDKJØLING: En indisk lastebilsjåfør kjøler seg ned under en vanntank i Allahabad. I juni nærmet temperaturene seg 50 grader celsius over store deler av India. Foto: Sanjay Kanojia / AFP

Høye temperaturer mer vanlig

Tirsdag bestemte Copernicus, EUs jordobservasjonsprogram, at gjennomsnittstemperaturen i juni var «usedvanlig høy».

Europas gjennomsnittlige juni-temperatur har aldri vært høyere, og lå i snitt to grader over normalen.

– Selv om dette var eksepsjonelt, kommer vi sannsynligvis til å se mer av dette i fremtiden på grunn av klimaendringer, sier Copernicus-sjef, Jean-Noel Thepaut.

Globalt mønster

Tirsdagens rapport fra WWA sier at blant annet luftforurensning, jordfuktighet og skydekke også kan påvirke hetebølgene. Forskernes arbeidsmodeller undervurderer dessuten temperaturhøydene.

– Klimaendringer spiller nok dermed en enda større rolle enn våre anslag tilsier, sier klimaforsker hos Oxford University, Friederike Otto.

På et seminar for klimaforskningssenteret Cicero, pekte dessuten klimaforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk institutt på at forskerne ser et globalt mønster der varmerekorder kommer oftere enn de ville ha gjort hvis klimaet hadde vært stabilt.

– Forskningssamarbeidet WWA har regnet på årets hetebølge. De kom til at den var mye mer sannsynlig på grunn av klimautslipp. Flere rapporter viser en økning i hetebølger, sa Benestad om fjorårets varme.