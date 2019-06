«Rød beredskap» ble kunngjort for disse fylkene da det ble meldt om at temperaturene kunne komme opp mot nye rekorder. For 76 fylker er farenivået oransje. Flere mennesker har dødd i det sørlige Europa denne uka i situasjoner som myndighetene har knytter til den ekstreme varmen de er blitt utsatt for, melder nyhetsbyrået AP.

Etter fem dagers hete er altså den tidligere varmerekorden slått flere ganger.

Den forrige varmerekorden i Frankrike ble satt i august 2003 da det ble målt 44,1 grader i Montpellier-området.

Den var allerede slått en gang denne fredagen, da kvikksølvet krøp over 44,3 i Carpentras sørøst i landet.

Kjøleanlegg i skolens kantine

Viseordføreren i den sørlige byen Nimes forteller at de i løpet av det siste året har fått installert aircondition i ett rom på hver skole i byen.

– På de fleste skolene har vi satt det i kantinen, så her kan man søke ly for heten, sier Veronique Gardeur Bancel til nyhetsbyrået Reuters. Her kan både barn og voksne kjøle seg ned, det er ikke kjøleanlegg i klasserommene, forklarer hun.

Veronique Gardeur Bancel, viseordfører i Nimes, sier de ikke har kjøleanlegg i klasserommene. Foto: Reuters

Men ikke alle har kjøleanlegg. Rundt om i landet har 4000 skoler holdt stengt i dag og myndighetene har krevd at flere skoleavslutningssamlinger skulle avlyses. Mange har kritisert myndighetene for å overreagere, men statsminister Édouard Philippe har vist til at 15.000 mennesker døde da landet ble rammet av en hetebølge i 2003.

I Europa krevde heten den gang anslagsvis 70.000 menneskeliv.

Folk forsøkte å kjøle seg ned i Trocadero-fontenen i Paris fredag. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Farlig varmt

– Slik varme er farlig for alle, og ved fysisk aktivitet utendørs kan den være drepende, sier Frankrikes helsedirektør Jerome Salomon.

I Italia er det sendt ut advarsler for 16 byer. I Roma deler de lokale myndighetene ut vann til de turistene som trosser den stekende sola og besøker byens kjente severdigheter.

I Palma på Mallorca reddet politiet en liten hund som hadde fått heteslag ned fra en balkong. Den ble kjølt ned med vann før den ble brakt til veterinær for en sjekk. Lovens lange arm brukte filmen av varm og slapp krabat til å minne dyreeiere om faren for overoppheting hos de firbente.

Også Spania er rammet av hetebølgen, og det samme er land som Polen, Tsjekkia og Tyskland.