Vil unngå brente hundepoter i varmen - startet «hot dog-kampanje»

Det er mange som setter pris på den varme sommeren, men for firbente venner kan det fort gå hett for seg under potesålene.

Hetebølgen som nå herjer flere steder i Europa, har fått det sveitsiske politiet i Zürich til å starte en «hot dog-kampanje» for å beskytte hundepotene, skriver BBC.

– Det er ikke uvanlig å se brente poter når det er så varmt på asfalten som nå. Alle hundeeiere som bor i områder hvor hunden må gå på asfalt, bør tenke på potesokker på grunn av varmen, sier veterinær Trude Mostue til NRK.

Ber eierne sjekke med hånden

Gjennom kampanjen er målet til politiet i Zürich å informere hundeeierne om varmeutfordringene for de firbente.

Tidligere denne uken ble det sendt ut farevarsler om varmen for flere steder i Sør-Europa. Fra Tyskland til Spania er det varslet at varmen kan bli direkte farlig.

HETESLAG: Dyrlege Trude Mostue sier de dessverre opplever at flere hunder får heteslag om sommeren, og ber eierne passe på. Foto: NRK

Sveits opplever også en av sine varmeste somre, hvor temperaturene varierer rundt 30 varmegrader – ganske likt som de varmeste dagene her til lands.

– Tenk selv hvor vondt det kan være å gå barbeint på bakken eller asfalten. For hundene gjelder det samme. Slike skader oppstår som regel når hunden går på asfalt i over 30 grader over lenger tid, forteller Mostue.

Hun legger til at man i utgangspunktet bør unngå asfalt, og helst gå tur på morgen eller kvelden. Hvis dette ikke er mulig, gir potesokker god beskyttelse.

Ifølge det politiet i Zürichs talsperson Michael Walker, kan 30 grader fort føles som 50–55 på bakken.

De anbefaler derfor eierne til å selv sjekke bakken for om det er lurt å tre utendørs - ved å legge håndflaten på asfalten og holde den der i minst fem sekunder.

«HOT DOG»: Politiet i Zürich i Sveits bruker selv potesokker på politihundene sine i varmen. Foto: STADTPOLIZEI ZÜRICH

Grøsser når hun ser hunder ved badeplasser

Generelt sett er problemet noe Moestue påpeker ikke er stort i Norge.

Et gjennomsnitt på lave sommertemperaturer, kombinert med at de fleste går tur i variert terreng, gjør at potene ikke utsettes for en konstant varme.

Mostue har heller ikke sett mange tilfeller av brente poter i år, men kommer likevel med flere tips til hundeeiere i varmen.

– Vi oppfordrer alle hundeeiere til å la hunden være hjemme når det er over 25 grader. Jeg grøsser når jeg går på Huk for å bade, og ser at folk har tatt med seg hunden. De har ingenting der å gjøre, sier Mostue, og legger til at dette gjelder alle raser.

UT AV BILEN: Hunder bør ikke holdes i bilen når det er over 25 varmegrader, sier veterinæren. Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

Raser med korte neseganger, som Bulldog og Boxer, er spesielt i faresonen, påpeker dyrlegen.

– Disse hundeeierne må være ytterst forsiktige. Det kan ende med heteslag og dødsfall – dette ser vi dessverre noen tilfeller av på denne tiden av året, og er ikke noe å spøke med, sier hun.

Fraråder å ha hunden i bilen

Hunder har ikke svettekjertler på kroppen, og har da ikke mulighet til å kjøle seg ned på annet vis enn gjennom tungen.

De er derfor veldig utsatt for overoppheting, i forhold til for eksempel mennesker.

Mostue ber derfor også hundeeiere å ikke gå fra hundene sine i bilen.

– Jeg observerer også hunder i biler i varmen. De skal ikke være i bilen, uansett om du har vinduet oppe og den er i skyggen, sier Mostuen.