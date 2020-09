– Vi ligger alt fra to til tre skift per nå, men vi skal opp til fire skift på en avdeling etter hvert, sier hovedtillitsvalgt Gøran Nyberg ved Freia-fabrikken i Oslo.

Han venter å få inn flere kollegaer etter produksjonen av sjokolade har gått for full maskin det siste halvåret, og administrerende direktør Gro Krigsvoll i Freia er klar på hvor veksten på 11 prosent kommer fra.

Hovedtillitsvalgt Gøran Nyberg ved Freia-fabrikken på Rødeløkka i Oslo. Foto: Sophie Lorch-Falch / NRK

– Forskjellene i avgifter gjør at svenske kjøpmenn kan selge sjokoladeplatene til nesten halv pris, sammenlignet med butikkene i Norge. Men når grensehandelen er stengt, kjøper nordmenn sjokoladen på den lokale butikken istedenfor å reise over grensen, sier hun til NRK.

Mat og drikke-løft i industrien

Selv om Ola og Kari Nordmann jevnt over bruker mindre penger på varer enn før krisen, har salget av mat og drikke gått fra nullvekst til tosifret vekst etter Norge i praksis stengte grensen for et halvt år siden.

Den årlige grensehandelen på 16 milliarder stupte over natten. I industrien er mat- og drikke-produksjonen den eneste sektoren som er på et høyere nivå enn for ett år siden, ifølge SSB.

Administrerende direktør i Freia, Gro Krigsvoll. Foto: Sophie Lorch-Falch / NRK

Coop og Norgesgruppen utgjør over 70 prosent av dagligvaremarkedet i Norge, og opplyser til NRK at begge har hentet inn 2.000 nye ansatte hver. Bryggeriene forteller at nedstengingen av utelivet kunne gitt permitteringer om ikke ølsalget økte i dagligvarehandelen.

Vinmonopolet har per juli økt bemanningen i butikkene med 172.000 timer, eller det som tilsvarer 152 heltidsstillinger.

– Det er store geografiske forskjeller. Langs grensen har det vært mest hektisk. Vi har selvfølgelig hatt behov for å øke bemanningen. Dette er ikke så mange nye hoder, men først og fremst folk med små kontrakter som har fått økt kontraktene i denne perioden, sier kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet til NRK.

Færre jobber skapes

Koronapandemien og det kraftige oljeprisfallet i vår har gjort et dypt innhugg på 4,7 prosent i aktiviteten i norsk økonomi fra februar til juli.

SSB har målt det kraftige aktivitetsfallet i norsk økonomi siden målingene startet i 1978.

Administrerende direktør Geir Axelsen i SSB. Foto: Karina Ronning / Karina Ronning

– Det har vært interessant å se eksempelvis hvordan samfunnet og vårt forbruk er blitt så drastisk endret som nå, sier administrerende direktør i SSB, Geir Axelsen, til NRK.

I tallene til SSB er det tydelig at dagligvarebransjen og næringsmiddelindustrien har tjent på nedstengingen de siste seks månedene, mens de fleste andre bransjer lider.

– Grensehandel, overnatting, kollektivreiser, eksport og fastlandsverdiskapningen i Norge har falt kraftig som følge av nedstengingen. I den andre enden ser vi i våre tall nå at arbeidsledigheten er på vei oppover hvis vi sammenligner med tidligere år, og at det skapes færre jobber, sier Axelsen, og viser til at det var 129.000 færre jobber i Norge i andre kvartal enn på samme tid i fjor.

Ledighetshopp i Strømstad

Mens dagligvarebransjen og produksjonen av mat og drikke i Norge går så det suser, er kontrasten stor til handelsnæringen over grensen.

I grensekommunene Eda og Strømstad har ledigheten steget fra 5 til 9 prosent det siste året, ifølge Arbetsförmidlingen.

Nyhetssjef i Strömstad Tidning, Jakob Simonson. Foto: Privat

Effekten kom med én gang grensen ble stengt i mars, forteller nyhetssjef i Strömstad tidning, Jakob Simonson.

– Kranen ble stengt, pengene sluttet å rulle inn. Plutselig sto Nordby Shoppingcenter helt øde. Butikkene og Systembolaget i Strømstad, som pleier å selge veldig mye, sto helt tomt, sier han til NRK.

TOMT: Parkeringsplassen ved Charlottenberg Shoppingcenter i Eda kommune 21. april. Foto: SVT

Tillitsvalgt Nyberg ved Freia-fabrikken mener det bare er bra at Norge nå tar arbeidsplasser fra Sverige.

– Vi forer jo svenskene med arbeidsplasser, så lenge vi har det avgiftsnivået vi har, sier han.