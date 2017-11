Forsker bak ny studie: Tror ikke gluten er skurken

– Mistanken har vært der lenge, men vi er de første som viser det konkret, sier forsker ved Oslo universitetssykehus, Gry Irene Skodje.

Hun tror mange som ikke tåler gluten vil bli skuffa over funnene publisert i et renommert internasjonalt tidsskrift for halvannen uke siden.

Forskninga viser nemlig at såkalte fruktaner kan være den egentlige årsaken til mageproblemer, hos personer som opplever å være glutensensivite.

– Så gluten er rett og slett ikke skurken?

– Det kan virke sånn ut fra disse resultatene, sier Skodje.

– Det er mange av pasientene som kommer til oss som sier de er friskere på glutenfri kost, men at de fortsatt har plager. Da kan vi si at det kan være fruktanene, for de finnes også ellers i kosten, sier Skodje. Foto: Jørn Tveter / NRK

Finnes ofte i matvarer med gluten

Forskerne understreker at studien må repeteres for å kunne vite at funnene er sikre. Og presiserer at forskninga ikke kan utelukke at «noen få» faktisk også reagerer på gluten.

Ved klinikken ved Rikshospitalet slutta de likevel å behandle glutensensitive med glutenfri kost da de så resultatene, ifølge Skodje.

– Vi tror det ikke er så mange som egentlig er glutensensitive, men at de hører til en sekkebetegnelse som kalles irritabel tarm-syndrom, sier Skodje.

59 personer som selv mener de er glutensensitive, men som ikke hadde diagnosen cøliaki, deltok i testene ved Oslo universitetssykehus.

De fikk utdelt tre ulike typer müslibarer, og spiste samme type müslibar ei uke i strekk. Den ene uka inneholdt barene gluten, den andre uka fruktaner, og den tredje uka var müslibaren kun brukt for å sjekke for en mulig placeboeffekt.

Müslibarene brukt i forskninga så like ut, men hadde forskjellig innhold. Foto: Jørn Tveter / NRK

Forsøkspersonene visste ikke hvilken bar de fikk utdelt i hver av testukene.

– Det viste seg at det var ikke noe utslag på gluten, det som ga mer symptomer var når de fikk fruktaner, sier Skjodje, og forklarer hvorfor hun tror mange blir skuffa over funnene.

– De tror jo at de har funnet løsningen, og til dels så har de det. Vi kan si at de blir bedre på kornfritt kosthold, men kan ikke si at det er gluten som gjør det, sier hun.

Fruktaner er et karbohydrat som befinner seg i blant annet frukt eller grønnsaker. Fruktaner opptrer også sammen med gluten i noen kornsorter, som hvete – den viktigste kilden til fruktaner i norsk kosthold.

– Jeg trodde det var gluten jeg reagerte på

– Det blir veldig spennende å se hvem skurken er, sier Siv Furholm, som fortsetter å spise glutenfritt for å holde seg frisk. Foto: Jørn Tveter / NRK

Siv Furholm er blant mange nordmenn som spiser glutenfritt for å holde seg frisk. Da hun deltok i et forsøket var det likevel ikke mat med gluten som gjorde henne dårlig.

Furholm forteller at hun reagerte lite eller ingenting under to av de tre testukene.

– Én av ukene fikk jeg symptomer. Da trodde jeg selv det var gluten i müslibaren jeg hadde fått, men det viste seg å være baren med fruktaner jeg reagerte på, sier Furholm.

– Dette er en pasientgruppe som ofte føler seg mistrodd og ofte ikke blir tatt på alvor. At kostbehandling av deres mageplager har verdi, er udiskutabelt, sier forsker og medforfatter i den nye studien, Knut Lundin. Foto: Jørn Tveter / NRK

Hun kommer til å fortsette å gå med lupe i butikken, for å unngå mat som kan inneholde det hun blir syk av. Ettersom fruktaner og gluten ofte finnes i de samme matvarene, vil hun fortsette å spise glutenfritt.

– Jeg reagerer på mat med gluten, i løpet av en halvtime er jeg uvirksom. Inntil forskerne finner ut hva det er i kornvarer jeg reagerer på, fortsetter jeg å spise glutenfritt, sier hun.