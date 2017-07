Cøliakere raser: – Religion kan brukes til det meste

– Når Paven bli tillagt en slik holdning kan det tolkes som at nattverd ikke er for alle i den katolske kirken. Med cøliaki er segregering ikke noe ukjent, ofte på grunn av manglende kunnskap, sier cøliaker Gunda Kallestad til NRK.

Stort Facebook-engasjement

På Facebook-gruppen «Norsk cøliakiforening forum» delte de gårsdagens NRK-artikkel som fastslår at Paven ikke godtar cøliaki-vennlig brød. Flere medlemmer reagerte sterk på dette, med kommentarer som:

«Imponerende inkluderende kirkesamfunn ...»

«Noen må jo gi Vatikanet faglig oppdatering.»

«Hva er det med kirken og religionen som kun ser sin egen navle?»

«Mangel på kunnskap gjev makt? Religion kan brukast til det meste ...»

Kallestad mener Pavens holdning er provoserende. Foto: PRIVAT

Sistnevnte kommentar kom fra Kallestad.

– Føler du at folk med cøliaki ofte ikke blir tatt på alvor?

– Både ja og nei. Etter at det er blitt «populært» med et glutenfritt kosthold uten diagnose blir jeg mer skeptisk til matservering. Jeg har faktisk fått spørsmål om hvor allergisk jeg er på utesteder. Det er ikke greit om det blir slik at vi alltid må ha med legeattest ved kjøp av mat.

Kunne vært unngått

Peterson sier flere kirkesamfunn har ringt inn for å spørre hvordan de kan gjøre alterbrødet tilgjengelig for alle.

Grunnen Vatikanet har gitt er at brødet som er Kristi legeme kan ha et lavt gluteninnhold, men at det altså ikke kan være helt fritt for proteinet. Generalsekretær i Norsk Cøliakiforening, Knut H. Peterson, mener at dette ikke er en god nok unnskyldning for å gjøre brødet utilgjengelig for cøliakere.

– Jeg opplever begrunnelsen fra Vatikanet at det skal være hvete i oblatene ut ifra «at det står skrevet» og ikke ut ifra et bakehensyn. Dette er det mulig å få til og at oblaten likevel blir betegnet som glutenfritt, slik at personer med glutenintoleranse kan spise dem.

– 20 mg per kg er så lite at en person med glutenintoleranse ikke vil reagere. Selv med så lite hvete i produktet, så er det der, og det er vel det viktigste?

Europeiske grenser for gluten Ekspandér faktaboks Mindre enn 20 mg. gluten per kg. ferdigvare, betegnes glutenfritt

Mellom 20 og 100 mg. gluten per kg. betegnes som lavt gluteninnhold.

Eikenes har jobbet i Den katolske kirke siden 1999, og er for tiden sogneprest i Kristiansand. Foto: Skår, Kari Løberg / NRK

– Aldri opplevd dette som et problem

Sogneprest Frode Eikenes sier han aldri har opplevd at noen med cøliaki har hatt problemer med tilbudet i Den katolske kirke, og understreker at de fortsatt kan drikke altervin.

– Den katolske kirke har samme regler i alle land, og vi har redusert gluteninnhold. Om man endrer for mye vil dette ikke være likt som ved den første nattverd. Vi er redd for at nattverden kan bli ugyldig hvis man ikke gjør dette riktig.