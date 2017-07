Vatikanet forbyr glutenfri nattverd

Vatikanet har bestemt at brødbiten i den katolske nattverden må inneholde gluten, melder Vatikanets radio.

I et rundskriv til biskopene opplyser kardinal Robert Sarah at dette symbolet på Kristi legeme kan ha et lavt gluteninnhold, men at det altså ikke kan være helt fritt for proteinet.

De tynne brødskivene kan bare bakes med vann og hvetemel, ifølge Vatikanet. Foto: Matt Rourke / AP

– Brødet må være usyret og bakt utelukkende av hvete, heter det i brevet, som videre understreker alvorlighetsgraden av å introdusere andre ingredienser.

– Brød som er delvis glutenfritt er i orden, så lenge det ikke er nødvendig å legge til fremmede substanser eller bruke prosedyrer som endrer brødets natur, skriver kardinalen videre.

Rundskrivet ble sendt ut for å minne prestene om ansvaret for at alterbrødet lever opp til de sentrale spesifikasjonene, i en tid hvor det selges fritt i butikker og på nett.

Under nattverden, også kalt evkaristi eller kommunion, inntas brød og vin. Det er et symbol på hhv. Jesus' legeme og blod. Foto: Safin Hamed / AFP

Brevet gjentar også reglene for nattverdsvinen, et symbol på Jesu blod.

– Den må være naturlig, fra druer og ren. Det må tas store forbehold slik at den holder seg godt og ikke blir sur, skriver Vatikanet, men legger til at ugjæret druemost kan godtas.