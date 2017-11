Slik styrer du unna det forskerne tror er den egentlige skurken

– Folk som opplever å ha irritabel fordøyelse kutter gjerne brød og hvete og sier de tåler ikke gluten. Det er en litt for rask slutning, sier Gry Skodje, forsker ved Oslo universitetssykehus.

Hun er en av forskerne bak en ny studie som peker ut en annen synder enn gluten. Skodje råder folk som ikke har cøliaki, men som mistenker at de ikke tåler gluten, til å få i seg mindre fruktaner.

– Dette er ikke er råd som gjelder generelt for befolkninga, men bare for dem som opplever hemmende fordøyelsesproblemer uten at det vises på noen tester, sier forskeren.

– Personer med irritabel fordøyelse har plager det er viktig å ta tak i. For plagene kan få store konsekvenser for dem. Plagene er ikke farlige, men kan i verste fall sette gjøre dem arbeidsuføre, sier hun. Foto: Jørn Tveter / NRK

Matvarer å kutte ned på:

Den viktigste kilden til fruktaner i norsk kosthold er hvete, ifølge forskeren. Både fordi hvete har forholdsvis høy konsentrasjon av fruktaner, og fordi nordmenn får i seg mye hvete.

Her er eksempel på andre matvarene med høy konsentrasjon av fruktaner, ifølge forskeren:

Løk, purreløk, charlottenløk, hvitløk.

Kikerter og andre belgfrukter.

Asparges

Pære og hvit fersken.

Jordskokk

Rugmel

Kål

Melon

Persimon

Blant kornsortene er det speltmel og havre som har lavest konsentrasjon av fruktaner.

Hveteboller kan det være lurt å unngå, om målet er å unngå fruktaner. Foto: Maria Lokna / NRK

Langheving, hermetikk og koking

Hvordan mat tilberedes kan påvirke innholdet av fruktaner i maten. Ettersom fruktanene løses opp i vann, blir mann kvitt en del fruktaner ved å helle ut kokevannet etter å ha kokt grønnsaker med mye fruktaner.

– Samtidig er det sånn at hermetiske produkter, der maten oppbevares i vann, vil inneholde mindre fruktaner enn de ferske variantene, sier hun.

Skodje anbefaler også lang hevetid ved brødbaking.

– Det er nylig gjort analyser i Australia, som ikke er publisert ennå, som viser at brød bakt med lang hevetid har mindre fruktaner i seg. Det er fordi gjæring spalter fruktanene, sier hun.

Cøliaki må fortsatt behandles med glutenfri kost

Skodje understreker at det er forskjell på det å plages med fordøyelsen, og det å ha påvist cøliaki.

– Cøliaki er en diagnose som kan påvises ved medisinske tester, og som må behandles med glutenfri kost, sier hun.

Forskeren sier at resultatene fra forskninga publisert 1. november i år, i tidsskriftet Gastroenterology, gjør at hun anbefaler folk med opplevd glutensensitivitet til å gå over til en såkalt «lav Fodmap-diett».

– Fodmap er mer enn fruktaner, men det er fruktanene vi har undersøkt i denne forskninga, sier hun.