Forhandler ny pensjon for 800.000 ansatte i dag

Både opptjening og uttak av offentlig tjenestepensjon er til debatt den neste måneden.

Det gjelder 800.000 personer som jobber i kommuner og i staten.

Ett av flere vanskelige punkter, er hvor mye den som går av tidlig, skal få i pensjon.

MER OPPTJENING: – Vi vil ha et system som gir pensjonsopptjening for alle år du jobber og for all inntekten du har, sier leder Kari Sollien i Akademikerne. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Vi trenger egentlig ingen tidligpensjon, som AFP. Den kan integreres i tjenestepensjonen i offentlige virksomheter, sier leder Kari Sollien i Akademikerne.

AFP er en avtalefestet pensjon mellom 62 og 67 år i det offentlige. Den kalles også tidligpensjon.

Vil kjempe for 70-åringene

Solliens medlemmer kommer sent ut i jobb, men mange vil og kan jobbe lenge. Derfor vil Akademikerne ha en pensjon som belønner dem som jobber til langt opp i årene.

– Våre 20-årige medlemmer risikerer å få ned mot 40 prosent av lønnen sin i pensjon den dagen de slutter. Da må de få tjene opp pensjon lengre, sier Kari Sollien.

Både hun og de andre ansatteorganisasjonene krever en god offentlig tjenestepensjon også i fremtiden.

Vil kjempe for 60-åringene

– En god AFP skal sikre sliterne i arbeidslivet en god pensjon når de ikke kan velge å jobbe mye lengre, sier leder Mette Nord i Fagforbundet.

Fagforbundet krever opptjening av pensjon fra første krone og at det ikke blir for vanskelig å kvalifisere seg for å kunne gå av med tidligpensjon.

– I det ligger et krav om en god AFP. Den skal sikre sliterne i arbeidslivet en god pensjon når de ikke kan velge å jobbe mye lengre, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

– Risikerer flere uføre

Fagforbundets leder peker på slitsomme yrker med høyt tempo, for eksempel kvinnedominerte jobber i helse- og omsorg. Der orker ikke alle ansatte å jobbe så lenge. Fagforbundet mener at uføretrygd er alternativet til tidligpensjon for mange som jobber der:

– Det blir som å klemme på midten av pølsa, det tyter bare ut et annet sted og så er vi like langt, sier Mette Nord.



Ulike interesser

Men det er ikke bare Fagforbundet og Akademikerne som har krav. Det har de andre partene også.

Regjeringen, som er arbeidsgiver i staten, arbeidsgiverne i kommunenes organisasjon KS, og arbeidsgiverne i Spekter har sitt syn. Arbeidstakerorganisasjonene YS og UNIO har sitt.

Bedre forberedt

I forkant av forhandlingene nå er det utarbeidet en rapport som beskriver de ulike elementene i en ny pensjonsløsning og hvilke spørsmål det skal forhandles om.

Forhandlingene strandet også sist de forsøkte å lage en ny ordning. Det var for to år siden, men før jul ba arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) om ett nytt forsøk.

Og nå er de forberedt.

Partene har selv snevret inn feltet for uenighet.

Det er utarbeidet en rapport som beskriver de ulike elementene i en ny pensjon og hvilke spørsmål det skal forhandles om.

Dette er de enige om Ekspandér faktaboks Arbeidsgruppen legger til grunn at det skal innføres en påslagsmodell for alderspensjon i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Slik skal den bli: Alle år i jobb skal gi pensjonsopptjening

Tjenestepensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden

Pensjonsopptjeningen skal være kjønns- og aldersnøytral

Det skal være en ‘grunnsats’ for opptjening av alderspensjon i intervallet 0–12 G og en ‘tilleggssats’ for opptjening i intervallet 7,1–12 G

G er grunnbeløpet i Folketrygden, reguleres hvert år og er nå 93 634 kroner per år.

Den enkelte arbeidstakers pensjonsopptjening samles i en beholdning som i opptjeningsperioden skal reguleres med lønnsveksten i samfunnet

Alderspensjonen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet

Ved uttak av alderspensjon beregnes årlig alderspensjon ved at pensjonsbeholdningen divideres med folketrygdens delingstall

Utbetalingen skal være livsvarig Kilde: Rapport fra en arbeidsgruppe: Ny tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor 1. februar 2018 / Arbeids- og sosialdepartementet

