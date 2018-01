– Vi må jobbe mer og smartere

Det har ingen hensikt å snakke om sekstimers arbeidsdag. I fremtiden må folk belage seg på å jobbe mer og jobbe smartere.

Det må til for at samfunnet skal ha råd til å betale for høyere pensjonsutgifter i fremtiden. Det sier statsminister Erna Solberg på NHOs årskonferanse, som i år har fått navnet «Verdien av arbeid».

– Arbeid er det som holder velferdssamfunnet i gang. Velferd er verdien av arbeid. Problemet er at velferdssamfunnet ikke er bærekraftig over tid, sier statsminister Erna Solberg.

NHOs årskonferanse 2018 Du trenger javascript for å se video.

Behov for pensjonsreform i det offentlige

Hun viser til tall fra regjeringens perspektivmelding, som sier at fordi vi blir flere eldre, vil det være 50 prosent færre yrkesaktive bak hver pensjonist om noen tiår.

– Men det går an å gjøre noe med dette. Vi kan arbeide mer, og vi må arbeide smartere. Vi trenger reformer og ordninger som øker arbeidstilbudet. Men hver gang jeg snakker om det, blir det bråk, sier Solberg.

Ifølge perspektivmeldingen er det behov for å skape en million nye jobber innen 2060.

– Vi er i gang med å snakke med partene for å også få til en pensjonsreform i offentlig sektor. Vi vet at pensjonsreformer virker for å få folk til å stå lenger i arbeid, sier hun.

Solberg på NHO konferansen Du trenger javascript for å se video.

NHO-president Arvid Moss sier fra scenen i Oslo Spektrum at en fremtidig tommelfingerregel bør være at to av tre nye jobber må skapes i privat sektor.

– Tallet to av tre må dere huske. Det bør være den nye handlingsregelen for Norge, sier Moss.

– Arbeidsgiverne må tørre å gi folk en sjanse

NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund sier til NRK at også staten må bidra med gode systemer for å få flere unge i arbeid.

– Man må finne et godt system der man i starten har mulighet for å få et visst tilskudd hvis man ikke har riktig kompetanse eller produktiviteten, sier hun.

Arbeidsminister Anniken Hauglie tar NHO på ordet og sier til NRK at staten gjerne blir med på spleiselaget gjennom den såkalte lønnstilskuddsordningen.

– Bruk av lønnstilskudd er et av de mest effektive virkemidlene vi har. Vi har oppfordret NAV om å ta det mer i bruk, men vi er også avhengig av at arbeidsgiverne tør å åpne dørene og gir folk en sjanse, sier hun.

– Kjempeproblem at andelen sysselsatte faller

LO-leder Hans Christian Gabrielsen på NHOs årskonferanse. Foto: Johan Sættem

LO-leder Hans Christian Gabrielsen sier til NRK at han er svært bekymret over at sysselsettingsandelen faller. Siden 2008 har andelen sysselsatte falt med 5 prosentpoeng.

Beregninger LO har gjort har omregnet dette tallet til 2700 milliarder kroner i tapt verdiskapning.

– Vi trenger en massiv satsing på nye gode og fremtidsrettede jobber i Norge. Det andre er at vi trenger en kompetansereform for hele arbeidslivet. Både for dem som står uten jobb, de som er i jobb og de som er på vei inn i jobb, sier Gabrielsen.