– Det er ganske ergerlig. Jeg har i mange år fått utskrifter som viser hva jeg skulle få i pensjon, og så viser det seg at jeg får ikke de pengene likevel. Jeg taper mer enn en årslønn på omleggingen, sier Sørlie.

Hun er en av stadig flere som rammes av kutt i sin offentlige tjenestepensjon, som følge av samordningen mellom offentlig tjenestepensjon og privat AFP.

19.500 personer rammes

Til nå er 3500 personer rammet av dette, men når alle samordningsreglene er gjennomført, vil dette øke til 19.500 personer.

Fakta om AFP-ordningen Ekspandér faktaboks Avtalefestet pensjon (AFP) så dagens lys i tariffoppgjøret i 1988 og var i utgangspunktet en ren tidligpensjonsordning. Formålet var å gi slitne arbeidstakere muligheten til å trappe ned fram til pensjonsalderen på 67 år.

I tråd med pensjonsreformen ble AFP-ordningen lagt om fra 2011, fra å være en tidligpensjonsordning til å gi livsvarig påslag til alderspensjonen fra folketrygden – uten avkorting ved inntektsbringende arbeid.

For å få AFP må en være ansatt i en bedrift som er tilsluttet ordningen. I tillegg må en ha vært omfattet av ordningen i minst sju av de ni siste årene før fylte 62 år, være ansatt i minst 20 prosent stilling og ansatt i en AFP-bedrift de siste tre årene før uttak.

Før jul kom en rapport som viste at AFP ordningen er kostbar og underfinansiert. NHO-toppen Stein Lier-Hansen angrep i VG ordningen, og kalte den en dyr ordning for godt betalte menn.

I verste fall ligger det an til pensjonstap i millionklassen, ifølge en ny rapport konsulentfirmaet Actecan har utarbeidet for LO-forbundet Handel og Kontor.

Rapporten viser at pensjonstapet vil bli større for de yngre enn for de eldre, på grunn av overgangsreglene som skjermer de eldste kullene.

Kvinner, spesielt i unge i lavlønnsyrker, taper mest.

Tapene blir størst for de med kortest karriere i offentlig sektor.

Dersom Margit Holten Sørlie lever i 25 år etter å ha gått av med pensjon som 67-åring, noe det er beregnet at kvinner i snitt gjør etter fylte 67 år, så blir hennes totale pensjonstap 465.000 kroner.

AFP og pensjon kommer til å bli et vanskelig stridstema i vårens lønnsoppgjør. Flere av de største LO-forbundene i privat sektor krever forbedringer i den avtalefestet pensjonsordningen (AFP), skrev Dagsavisen nylig.

– Oppsiktsvekkende tap

Handel og kontor er blant flere forbund som nå går på barrikadene for å kreve forbedringer i AFP. Fagforeningen mener det er oppsiktsvekkende hvor store tapene blir:

– For det første er det ille for de mange som ikke er klar over hvor mye de faktisk får redusert pensjonen sin, sier 1. nestleder i Handel og Kontor i Norge Bjørn Mietinen.

OPPSIKTSVEKKENDE: Bjørn Mietinen 1. nestleder i Handel og Kontor mener tapene for den enkelte er oppsiktsvekkende. Foto: Knut Skyllingstad / NRK

– Det kan ikke være sånn at arbeidstakere som bytter jobb fra offentlig til privat sektor, taper pensjon. Nå som reglene for offentlig pensjon skal endres, må regjeringen sørge for samordningsregler som bidrar til å fremme jobbmobilitet, ikke hemme den, er budskapet til Mietinen.

– Det betyr at Handel og Kontor går inn for at skattebetalerne skal ut med mer for å betale for pensjoner?

– Ja, men hvem skal ta ansvar og bære byrden for bærekrafta, bare de som går fra offentlig til privat sektor? Er vi for en skjevfordeling av byrdene, der de som flytter på seg må betale dyrt for det og tape opparbeidede rettigheter? spør Mietinen.

Slik slår reglene ut: Ekspandér faktaboks En arbeidstaker som har jobbet i offentlig sektor fra 25 til 55 år med gjennomsnittslønn på 370.000 kroner og bytter jobb til privat sektor, vil tape 28.800 kr per år. Fordi kvinner lever lenger enn menn, vil han i sum tape 600 000 kr mens hun taper 700.000 kr.

Fordi kvinner lever lenger enn menn, vil han i sum tape 600 000 kr mens hun taper 700.000 kr. En ung arbeidstaker med 10 år i offentlig sektor med gjennomsnittslønn på 420.000 kr som bytter jobb til privat sektor, vil tape 10.500 kr per år av en pensjon på 15.000 kroner, totalt om lag 265.000 kroner.

med 10 år i offentlig sektor med gjennomsnittslønn på 420.000 kr som bytter jobb til privat sektor, vil tape av en pensjon på 15.000 kroner, totalt om lag 265.000 kroner. En mann og kvinne som har jobbet i offentlig sektor i 30 år med gjennomsnittslønn på 650.000 kroner og bytter jobb til privat sektor, vil i sum tape om lag 1,1 millioner og 1,25 millioner kroner.

Sparer en halv milliard

Beregningene fra Actecan viser at pensjonskassene KLP og SPK vil spare om lag 500 millioner kroner. Som igjen betyr at skattebetalerne sparer det samme, fordi arbeidsgiverne i offentlig sektor får tilsvarende lavere pensjonsregninger.

I dag starter forhandlingene om pensjonsordningen til 800.000 ansatte i staten og kommunene, etter nær to års stillstand, skriver NTB.

Det kan være én grunn til at statssekretær Christl Kvam (H) i Arbeids- og sosialdepartementet, via sine informasjonsrådgivere, ikke vil svare på den politiske begrunnelsen for samordningen.

– Denne problemstillingen ble spilt inn til departementets forslag om tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning. Saken er nå til vurdering i departementet, skriver Kvam i en e-post.

– Urimelig høy pensjon

Samordningsseglene var omstridte allerede før de ble vedtatt i 2011.

Argumentene for å likevel samordne ordningene, var at det samlede pensjonsnivået vil kunne bli urimelig høyt uten en samordning av de to pensjonsytelsene.

Pensjonsøkonom i Øyvind Røst i KLP understreker at det ikke er deres rolle å mene noe om selve regelverket, som politikerne på Stortinget vedtok i 2011.

STRENGE SAMORDNINGSREGLER: – Årsaken til at vi trekker fra privat AFP fra den offentlige tjenestepensjonen man har opptjent, er samordningsreglene som vi er satt til å følge. De er strenge, sier pensjonsøkonom i KLP Øyvind Røst. Foto: KLP

KLP er satt til å følge reglene som Stortinget vedtok. Samordningsreglene er strenge, sier Røst. Noe KLP også advarte mot før reglene ble vedtatt.

– I ytterste konsekvens kan det bety at hele pensjonsrettigheten fra offentlig tjenestepensjon blir samordnet bort. Det vil si at du ikke får noe fra offentlig tjenestepensjon, sier Røst.

Reglene blir gradvis faset inn fra 1953- kullet. Men det blir først krone for krone fradrag for 1963-kullet og utover.