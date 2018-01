Nav venter kostnadshopp

Nav har sett inn i krystallkulen for å anslå prislappen på alle Nav-trygder og tilskudd de neste fire tiårene.

Den aller første prognosen er at ytelsene koster mellom 20 og 90 milliarder kroner mer i 2060, enn nå.

DETTE KOSTER VELFERDEN: – Så å si hele økningen i NAV-utgiftene på 20–90 milliarder kroner går til alderspensjon i 2060, med samme velferdsnivå som i dag, sier seksjonssjef Ole Christian Lien. Foto: NAV

Spriket på 70 milliarder er forskjellen mellom en stor økning i befolkningen og en lav vekst i antall innbyggere. Grovt sagt.

Norge trenger altså mange flere innbyggere som jobber fremover.

– Tyngden av trygdene blir størst hvis veksten i befolkningen blir liten. Da blir det færre som mottar ytelser, men også færre som jobber. Vi kommer relativt dårligst ut med lav vekst i befolkningen, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.

– Trenger en rakett bak



Hvem som skal få og hvem som skal betale i velferdsstaten er til politisk debatt.

RAKETT BAK: – Jeg håper denne rapporten vil fungere som en rakett bak, slik at flere jobber mer og lengre, sier Spekter-sjef Anne-Kari Bratten. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Jeg håper denne rapporten bidrar til å realitetsorientere det norske folk, nå må vi våkne opp, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Spektersjefen mener politikerne også må få en rakett bak for å legge til rette for at de som faktisk kan jobbe mer, jobber.

Spekter er organisasjonen for statlige virksomheter som Posten, sykehusene og NRK.

Helseytelser stabile

Det er alderspensjoner som tynger fremtidens skattebetalere. Prognosen viser at helseytelser ikke øker så mye som mange kanskje tror.

– Når det gjelder helserelaterte ytelser er det bemerkelsesverdig stabil utvikling mot 2060, konstaterer seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.

Det gjelder sykepenger, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger.

NAV-ytelsene beregnet til 2060

– Må kutte mer

Det bildet beroliger ikke Spekter-sjefen. Tvert imot.

– Nei, også de helserelaterte utgiftene må ned, hvis vi skal klare å bære fremtidens alderspensjoner og velferdsstat, sier Anne-Kari Bratten.

Spektersjefen mener for det første at sykefraværet og uføregraden må ned. Ungdom må begynne å jobbe tidligere og seniorene må jobbe lenger før de går av med pensjon.

Så enkelt er det ikke, mener andre.

– Hvis nordmenn jobber like mye og like mange faller ut av arbeidslivet som i dag, kan det bli utfordrende å opprettholde nivået i velferdsordningene. Ole Christian Lien, seksjonssjef NAV

– Trygdepanikk

FINT MED ELDRE: – Det er blitt mange eldre i dette landet, flere lever lengre og flere har tjent opp mer pensjon enn før. Det er bra, men det koster selvsagt, sier Karin Andersen i SV. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Trygdepanikk spres for å gjøre det greit å kutte i trygder og inntekter til syke, gamle og andre som sliter. Det gjør meg sitrende sint, sier Karin Andersen.

SVs representant i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite har i 20 år snakket på vegne av dem som har utfordringer og minst i lommeboken.

– Høyresiden ønsker å skape et inntrykk av at velferdsstaten er for dyr. Men det hjelper ikke å kutte trygden for å få flere i jobb. Arbeidslivet må også gi plass til folk som vil og kan jobbe. Da må fordommer mot folk som sliter bort, sier hun.

Enorme summer til alles velferd Ekspandér faktaboks I 2060 koster dagens trygdeordninger fra 20 til 90 milliarder kroner mer, enn nå.

Nesten all veksten kommer fra økning i alderspensjon.

Befolkningen 67 år og over vil bli mer enn fordoblet, med en økning på 105 prosent fra 2017 til 2060.

I dag (2017-tall) er knapt 770 000 personer over 67 år. Antallet øker til om lag 1 570 000 i 2060.

Aldersgruppene 0-17 år og 18-66 år vil til sammenlikning øke med 19 og 23 prosent i samme periode.

Uføretrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger og foreldrepenger vil være omtrent på dagens nivå også i 2060.

NAV betalte ut 418.000.000.000 kroner til 2.642.700 personer i 2016.

Over en tredel av statsbudjettet brukes via NAV.

I dag er NAV-stønadene rundt 16 prosent av verdiskapningen (BNP) for Fastlands-Norge, i 2060 kan de bli 17 til 20 prosent av fastlands-BNP.

Utgiftene til både alderspensjon og stønadene til helse blir høyest i alternativet med lav vekst i befolkningen.

Utgiftsveksten for stønader og pensjoner blir lavest med høy befolkningsvekst. Derfor trenger landet flere innbyggere som betaler skatt.

Det er en stor grad av usikkerhet i slike fremskrivinger. NAV har vist en modell som illustrerer hvordan befolkningsutvikling påvirker bærekraften til NAV-ytelsene.

NAV presiserer at andre endringer, for eksempel regler, teknologi og adferd gir endringer som kan gi andre resultater. (kilde: NAV)

