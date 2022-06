– Det var verdens snilleste hund. Jeg har vært mye alene, og da var det bare henne og jeg, sier Aurora med gråten i halsen.

Samboerparet er opprørt over at sjåføren valgte å kjøre videre, og varsler at de vil politianmelde forholdet. De har i tillegg gått ut med en etterlysning av scooterkjøreren på sosiale medier.

– Men det viktigste er at han som gjorde dette skjønner konsekvensen av det, sier de, og håper de kan få en unnskyldning av gjerningspersonen.

Tapet av hunden Bailey har gått sterkt inn på paret. Foto: Privat

Ble truffet i magen

Påkjørselen skjedde fredag kveld da samboeren Tobias Gundersen var ute og gikk tur i nærheten av Persbråten videregående skole, vest i Oslo. Han hadde med seg sin egen hund Victor og Auroras hund den franske bulldoggen Bailey. Begge var i bånd, forteller han.

– Plutselig hørte jeg at det kom en moped i stor fart, forteller Tobias.

– Den kjørte midt på gangveien, forteller han videre.

Tobias forteller at han forsøkte å redde Bailey fra scooteren, men hunden ble truffet i mageregionen. Hundeeieren sier at scooterkjøreren kjørte videre etter sammenstøtet, før han stoppet 10-15 meter unna, for så å kjøre videre etter et par sekunder.

– Jeg tok henne i armene og gikk hjem med hundene, forteller han.

Tobias Gundersen sammen med Bailey. Foto: Privat

Døde kort tid etter

Der ble hunden raskt dårligere. De kom seg derfor raskt til veterinæren, men der tok det kun kort tid før de fikk det triste budskapet. Hunden var død på grunn av indre blødninger.

– Det er helt for jævlig, sier de rett ut.

Tapet av hunden har gått sterkt inn på paret, som forteller at det siste døgnet har fortont seg som uvirkelig for dem begge.

De reagerer sterkt på at noe sånt kunne skje på en gangsti i et populært turområde, der det ofte ferdes både barn og hunder.

– Hun hadde blitt seks år i august og hadde mange år igjen, sier Aurora.

Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset. Foto: Anne K. Harkestad / Dyrebeskyttelsen

Store mørketall

Hundrevis av kjæledyr dør som følge av trafikkulykker og påkjørsler hvert år. Det er katter som er spesielt utsatt, selv om hunder også blir påkjørt.

– Det finnes ingen nøyaktig statistikk på hvor mange hunder som blir drept i trafikken. Men omfanget er stort og mørketallene enda større, sier veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset.

Hun forteller at alle sjåfører har et moralsk ansvar om man kjører på en hund eller en katt.

– Man skal stanse, forsøke å hjelpe dyret og ta på seg ansvaret, understreker hun.

Les mer om plikter ved påkjørsel av dyr her